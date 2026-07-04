Рижанин нашел свой Mercedes залитым бетоном со стройки. Строители вину признали, но тут вмешалась страховая

В BTA программе Bez Tabu заявили, что готовы покрыть работы по удалению бетонных пятен, а не полную перекраску кузова, как это было указано в первоначальной смете. В компании также подчеркнули, что суть страхового ремонта — восстановить автомобиль до состояния, в котором он был до «бетонного дождя». Полная перекраска всех деталей кузова, по мнению BTA, означала бы существенное улучшение автомобиля Mercedes-Benz 2005 года выпуска. При таких работах были бы устранены и дефекты, полученные до конкретного происшествия, например ржавчина, заявили в BTA.