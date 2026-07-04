Рижанин нашел свой Mercedes залитым бетоном со стройки. Строители вину признали, но тут вмешалась страховая
Рижанин оставил свой Mercedes у дома — и получил машину, забрызганную бетоном со стройки. Рабочие вину признали, но спор начался позже.
Юрис оставил свой автомобиль Mercedes-Benz SLK возле дома в Риге. Рядом идет строительство другого здания. В апреле рабочие на стройплощадке неаккуратно работали с бетоном и забрызгали машину Юриса. Во многих местах кузов автомобиля покрыт засохшими бетонными пятнами. Вызванные Юрисом полицейские зафиксировали повреждение машины, рабочие признали вину и указали, что нужно обращаться в компанию BTA, где строительные работы были застрахованы по гражданско-правовой ответственности на случай ущерба.
Юрис подал в BTA все необходимые документы, в том числе смету автосервиса, предусматривающую покрасочные работы. Как подсчитали в сервисе, ремонт обойдется в 2558 евро. Юрис сказал, что выбрал хороший автосервис, который сотрудничает со страховыми компаниями.
BTA эту смету не приняла и выделила на ремонт автомобиля гораздо меньшую сумму — 400 евро. Страховщик указал Юрису ехать в партнерский сервис Rallija Klubs, заверив, что там выполнят необходимые работы. Получив смету от BTA, Юрис заподозрил, что за такие деньги машину в сервисе не отремонтируют, и решил, что эксперт BTA неправильно оценил размер причиненного автомобилю ущерба.
Как Юрис и предполагал, в рекомендованном BTA сервисе Rallija Klubs отказались выполнять работы за 400 евро. В сервисе указали, что за перекраску автомобиля запросили бы примерно такую же сумму, какую насчитал первый автосервис, подчеркнув, что первоначальная смета была корректной.
В BTA программе Bez Tabu заявили, что готовы покрыть работы по удалению бетонных пятен, а не полную перекраску кузова, как это было указано в первоначальной смете. В компании также подчеркнули, что суть страхового ремонта — восстановить автомобиль до состояния, в котором он был до «бетонного дождя». Полная перекраска всех деталей кузова, по мнению BTA, означала бы существенное улучшение автомобиля Mercedes-Benz 2005 года выпуска. При таких работах были бы устранены и дефекты, полученные до конкретного происшествия, например ржавчина, заявили в BTA.
В страховой компании пояснили, что направили Юриса в Rallija Klubs, поскольку ранее этот сервис успешно удалял подобные пятна с других автомобилей. Однако на этот раз сервис отказался выполнять работы, посчитав, что бетон уже въелся и без покраски не обойтись.
Теперь BTA предлагает Юрису обратиться в другой сервис — SmartService. По словам страховщика, там заявили, что смогут удалить пятна. На вопрос о том, действительно ли после таких работ на кузове не останется следов повреждений, если в другом сервисе уже сказали, что бетон въелся, в BTA ответили: в таком случае сервис выполнит дополнительные работы, а страховщик их оплатит.