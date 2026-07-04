ВОЗ предупредила о новой климатической реальности после рекордной жары в Европе
Рекордная жара, накрывшая Европу, может оказаться лишь началом. Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают: экстремальные температуры становятся новой нормой, а неподготовленность стран будет стоить тысяч человеческих жизней.
По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), экстремальная жара больше не является исключением, а становится повторяющимся кризисом.
Июнь в Европе стал одним из самых жарких месяцев за всю историю метеорологических наблюдений. В ряде стран были зафиксированы температурные рекорды, а из-за жары увеличилось число связанных с ней смертей. И это только начало. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в дальнейшем ситуация будет лишь ухудшаться, сообщает Euronews.
«Эта жара — лишь генеральная репетиция», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клюге.
По его словам, Европа нагревается более чем в два раза быстрее среднемировых темпов, а экстремальная жара больше не является исключением. Она становится повторяющимся кризисом, который возникает все чаще, становится все более интенсивным и продолжительным.
Во Франции с 24 июня зарегистрировано более 1000 случаев избыточной смертности, причем большинство умерших — люди старше 65 лет. В некоторых городах число вызовов скорой медицинской помощи увеличилось сразу на 50%. По оценкам испанской системы мониторинга смертности, в июне из-за жары было зарегистрировано 892 случая избыточной смертности.
Клюге предупредил, что за каждое лето, к которому страны оказываются недостаточно подготовленными, приходится расплачиваться человеческими жизнями.
Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация не является исключительно мрачной — организация подчеркивает, что профилактические меры действительно дают результат. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что расчеты показывают: если бы уже внедренные меры по адаптации к волнам жары отсутствовали, число смертей, связанных с высокой температурой, в Европе в 2023 году было бы примерно на 80% выше. Среди людей старше 80 лет смертность могла бы оказаться почти вдвое выше. «Планы действий на случай волн жары, системы раннего предупреждения, прохладные убежища и помощь наиболее уязвимым жителям — это не просто бюрократические меры. Они уже сейчас спасают жизни. Нам необходимо еще больше таких мер по всему Европейскому региону ВОЗ», — добавил Клюге.