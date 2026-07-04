ВОЗ предупредила о новой климатической реальности после рекордной жары в Европе

Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация не является исключительно мрачной — организация подчеркивает, что профилактические меры действительно дают результат. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что расчеты показывают: если бы уже внедренные меры по адаптации к волнам жары отсутствовали, число смертей, связанных с высокой температурой, в Европе в 2023 году было бы примерно на 80% выше. Среди людей старше 80 лет смертность могла бы оказаться почти вдвое выше. «Планы действий на случай волн жары, системы раннего предупреждения, прохладные убежища и помощь наиболее уязвимым жителям — это не просто бюрократические меры. Они уже сейчас спасают жизни. Нам необходимо еще больше таких мер по всему Европейскому региону ВОЗ», — добавил Клюге.