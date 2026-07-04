Над Латгале опять летают дроны - не беспокойтесь, это свои
Жителей Латгале предупредили о необычной активности в небе: в течение недели над приграничьем будут летать беспилотники. Полеты связаны с укреплением восточной границы Латвии и проводятся в рамках плановых мероприятий.
С сегодняшнего дня и до 12 июля в приграничном регионе Латгале ежедневно с 10:00 до 20:00 будут проходить плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов. Военно-воздушные силы призывают жителей не беспокоиться и с пониманием отнестись к происходящему.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны "по соображениям оперативной безопасности" пока не будет раскрывать, какие именно дополнительные системы противовоздушной обороны в ближайшее время будут размещены для усиления восточной границы. О размещении дополнительных систем 25 июня журналистам сообщил министр обороны Райвис Мелнис после заседания Военного совета. Одновременно он выразил благодарность Украине.
Создание инфраструктуры противомобильности является частью проекта Балтийской линии обороны, о котором страны Балтии и Польша договорились 19 января 2024 года.
Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) с марта 2024 года ведут работы по военному укреплению восточной границы страны. Цель создания оборонительных сооружений — сдержать, остановить и при необходимости уничтожить агрессора.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии потерпели крушение семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был нейтрализован истребителями НАТО. Что касается происхождения беспилотников, то нет оснований автоматически считать, что все дроны, фигурировавшие в этих инцидентах, были украинскими, ранее отмечали НВС.
Один из инцидентов с дроном этой весной стоил должности министру обороны Андрису Спрудсу, а вскоре после этого ушло в отставку и все правительство Эвики Силини.