Над Латгале опять летают дроны - не беспокойтесь, это свои

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии потерпели крушение семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был нейтрализован истребителями НАТО. Что касается происхождения беспилотников, то нет оснований автоматически считать, что все дроны, фигурировавшие в этих инцидентах, были украинскими, ранее отмечали НВС.