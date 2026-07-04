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В Латвии
Сегодня 09:12
Погода в субботу - дожди, гром и порывистый ветер
Сегодня в Латвии ожидается облачная погода, пройдут дожди и прогремит гром, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня над Латвией продолжат формироваться дождевые облака, которые принесут ливни на большей части территории страны. Наибольшая вероятность сильных ливней прогнозируется в западных и центральных регионах.
Порывы западного, северо-западного ветра на морском побережье будут достигать скорости от 15 до 19 метров в секунду. В других местах усиление ветра возможно только во время грозы.
Максимальная температура воздуха в субботу составит +17...+22 градуса.
В Риге во второй половине дня возможна гроза с сильными ливнями. Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер, а температура воздуха не превысит +20...+21 градус.