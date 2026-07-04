Перевозчик отменил 46 автобусных рейсов в Адажи из-за нехватки водителей - министр ждет объяснений
Жители Адажи и окрестностей столкнулись с серьезными перебоями в автобусном сообщении. Из-за нехватки водителей перевозчик отменил сразу 46 рейсов, а министр транспорта потребовал срочно объяснить причины произошедшего.
Компания Latvijas sabiedriskais autobuss в пятницу и субботу отменила 46 автобусных рейсов в направлении Адажи из-за острой нехватки водителей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Автотранспортной дирекции (Autotransporta direkcija).
Во всех случаях причиной отмены указано отсутствие водителя. В пятницу были отменены 24 рейса, в субботу — еще 22.
Большинство отмененных маршрутов связывают Ригу с Адажи и близлежащими населенными пунктами. В частности, не состоялись:
- 11 рейсов по маршруту Рига — Адажи — Кадага;
- 7 рейсов Кадага — Адажи — Рига;
- 3 рейса Центр Адажи — Кадага — Адажи — Рига;
- 3 рейса Рига — Адажи — Царникава;
- а также ряд других маршрутов.
Министр сообщения Латвии Рихард Козловскис заявил, что ожидает от Автотранспортная дирекция в ближайшие дни подробного объяснения причин массовой отмены рейсов, а также четкого плана по предотвращению подобных ситуаций в ближайшие месяцы, особенно в период летнего сезона.
По словам министра, при организации региональных пассажирских перевозок главной задачей должно оставаться обеспечение бесперебойной мобильности жителей. «Самое важное — чтобы изменения не влияли на возможность людей передвигаться. К сожалению, сейчас происходит обратное. Недопустимо, чтобы в условиях конкуренции между перевозчиками нарушалось расписание региональных автобусных маршрутов», — подчеркнул Козловскис.
Это уже не первый подобный случай. В мае по той же причине компания Latvijas sabiedriskais autobuss была вынуждена отменить четыре рейса.