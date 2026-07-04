Перевозчик отменил 46 автобусных рейсов в Адажи из-за нехватки водителей - министр ждет объяснений

По словам министра, при организации региональных пассажирских перевозок главной задачей должно оставаться обеспечение бесперебойной мобильности жителей. «Самое важное — чтобы изменения не влияли на возможность людей передвигаться. К сожалению, сейчас происходит обратное. Недопустимо, чтобы в условиях конкуренции между перевозчиками нарушалось расписание региональных автобусных маршрутов», — подчеркнул Козловскис.