"Может, хватит на одну чашку кофе": глава SKDS объяснил, почему сомневается в пенсионной системе Латвии

«Я считаю, что в итоге что-то получу. Но если на то, что я получу, можно будет купить только одну чашку кофе, то это уже не очень ценная вещь. Я лишь надеюсь, что все будет не настолько плохо», — отметил Кактиньш. Он подчеркнул, что инфляция — лишь одна из причин его критического отношения к нынешней системе. «Я лишь указываю на один аспект, но это далеко не единственная причина моей критики всей этой системы», — добавил эксперт.