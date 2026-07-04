"Может, хватит на одну чашку кофе": глава SKDS объяснил, почему сомневается в пенсионной системе Латвии
Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш признался, что не доверяет пенсионной системе Латвии. По его словам, главная проблема даже не в том, будет ли пенсия, а в том, что она может стремительно обесцениться.
Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш признался, что лично не верит в нынешнюю пенсионную систему Латвии. Такое заявление он сделал в эфире программы «Latvijas labums», отвечая на вопрос, доверяет ли он действующей модели пенсионного обеспечения.
На вопрос ведущего, верит ли он в латвийскую пенсионную систему и в то, как она работает, социолог ответил предельно кратко: «Я не верю». После этого Кактиньш пояснил, что не сомневается в самом факте получения пенсии, однако серьезные опасения у него вызывает ее реальная покупательная способность.
«Понятно, что я что-то получу. В этом сомнений нет. Но сколько это будет, что это будет и каким оно будет? Мы знаем, какая у нас инфляция», — сказал он.
По словам социолога, именно инфляция остается главным фактором, который заставляет его скептически смотреть на будущее пенсионной системы.
«Я считаю, что в итоге что-то получу. Но если на то, что я получу, можно будет купить только одну чашку кофе, то это уже не очень ценная вещь. Я лишь надеюсь, что все будет не настолько плохо», — отметил Кактиньш. Он подчеркнул, что инфляция — лишь одна из причин его критического отношения к нынешней системе. «Я лишь указываю на один аспект, но это далеко не единственная причина моей критики всей этой системы», — добавил эксперт.
Жители Латвии изменили мнение о втором пенсионном уровне
Во время программы обсуждалась и инициатива разрешить жителям досрочно снимать накопления второго пенсионного уровня.
Как рассказал Кактиньш, в мае SKDS провел репрезентативный опрос тысячи жителей страны, чтобы выяснить отношение общества к этой идее.
Согласно результатам исследования, около 36% респондентов заявили, что воспользовались бы возможностью забрать накопленные средства до выхода на пенсию. В то же время 38% сообщили, что не стали бы этого делать. Социолог обратил внимание, что еще в феврале ситуация выглядела иначе: тогда желание вывести накопления выражали 39% участников опроса, тогда как против выступал лишь 31%.
По мнению Кактиньша, изменение общественных настроений стало следствием активной общественной дискуссии. «За это время об этом очень много говорили. И, как мы видим, доля тех, кто с энтузиазмом хотел бы забрать деньги, уменьшилась», — сказал он.
Эксперт считает, что многие жители стали лучше понимать возможные последствия такого решения. «Похоже, люди поняли, что существуют аргументы и причины, почему это может быть плохой идеей — забирать эти деньги и, не дай Бог, потратить их, условно говоря, на какие-нибудь "чупа-чупсы"», — заключил руководитель SKDS.