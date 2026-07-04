В Латвии изменят правила оформления ДТП: в каких случаях теперь обязательно звонить в полицию

Поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотических или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован.