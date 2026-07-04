В Латвии изменят правила оформления ДТП: в каких случаях теперь обязательно звонить в полицию
Фото: Shutterstock
Водителям Латвии изменят порядок действий после ДТП.
В Латвии

В Латвии изменят правила оформления ДТП: в каких случаях теперь обязательно звонить в полицию

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Правительство Латвии одобрило масштабные изменения правил оформления ДТП. Водителям разрешат чаще обходиться без ожидания полиции, но одновременно расширят список ситуаций, когда сообщить о происшествии будет обязательно.

Правительство Латвии на этой неделе поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые меняют порядок действий водителей после дорожно-транспортных происшествий. Документ предусматривает более широкое использование электронного согласованного извещения о ДТП, а также четко определяет случаи, когда участники аварии обязаны сообщить о случившемся в Государственную полицию.

Как поясняют авторы инициативы, изменения направлены на то, чтобы полицейские ресурсы использовались более эффективно. В дальнейшем сотрудники Государственной полиции смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии и консультировать водителей по телефону, принимая решение о необходимости выезда экипажа на место происшествия.

Кроме того, планируется расширить возможности оформления согласованного извещения в электронном виде. Такая система уже применяется в Эстонии и Литве, где данные о ДТП напрямую передаются в информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В правительстве отмечают, что действующие правила нередко создают неудобства как для участников аварии, так и для других водителей, поскольку из-за ожидания полиции движение на дорогах может быть затруднено.

В каких случаях придется обязательно сообщать в полицию

Согласно поправкам, водитель будет обязан уведомить Государственную полицию в девяти случаях:

  • если в ДТП есть пострадавшие;
  • если транспортное средство получило существенные повреждения;
  • если в аварии участвовало более двух автомобилей;
  • если причинен ущерб имуществу третьих лиц;
  • если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия;
  • если повреждены объекты дорожной инфраструктуры;
  • если в результате аварии пострадало дикое животное;
  • если есть подозрение, что кто-либо из участников находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, его фактах или схеме аварии.

Власти поясняют, что расширение перечня обязательных случаев позволит лучше защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных автомобилей, отсутствующих на месте происшествия, повысить безопасность дорожного движения и предотвратить попытки скрыть управление автомобилем в состоянии опьянения.

Оформить ДТП станет проще

Одним из наиболее заметных нововведений станет возможность оформлять согласованное извещение даже в случаях, когда в ДТП участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут самостоятельно заполнить необходимые документы и покинуть место происшествия.

При этом Государственная полиция сможет дистанционно принять решение, требуется ли выезд сотрудников на место аварии, а также оказать участникам ДТП помощь при заполнении документов.

Закроют законодательный пробел

Поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотических или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован.

Для вступления изменений в силу законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Сеймом Латвии.

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