В Латвии изменят правила оформления ДТП: в каких случаях теперь обязательно звонить в полицию
Правительство Латвии одобрило масштабные изменения правил оформления ДТП. Водителям разрешат чаще обходиться без ожидания полиции, но одновременно расширят список ситуаций, когда сообщить о происшествии будет обязательно.
Правительство Латвии на этой неделе поддержало поправки к Закону о дорожном движении, которые меняют порядок действий водителей после дорожно-транспортных происшествий. Документ предусматривает более широкое использование электронного согласованного извещения о ДТП, а также четко определяет случаи, когда участники аварии обязаны сообщить о случившемся в Государственную полицию.
Как поясняют авторы инициативы, изменения направлены на то, чтобы полицейские ресурсы использовались более эффективно. В дальнейшем сотрудники Государственной полиции смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии и консультировать водителей по телефону, принимая решение о необходимости выезда экипажа на место происшествия.
Кроме того, планируется расширить возможности оформления согласованного извещения в электронном виде. Такая система уже применяется в Эстонии и Литве, где данные о ДТП напрямую передаются в информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В правительстве отмечают, что действующие правила нередко создают неудобства как для участников аварии, так и для других водителей, поскольку из-за ожидания полиции движение на дорогах может быть затруднено.
В каких случаях придется обязательно сообщать в полицию
Согласно поправкам, водитель будет обязан уведомить Государственную полицию в девяти случаях:
- если в ДТП есть пострадавшие;
- если транспортное средство получило существенные повреждения;
- если в аварии участвовало более двух автомобилей;
- если причинен ущерб имуществу третьих лиц;
- если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия;
- если повреждены объекты дорожной инфраструктуры;
- если в результате аварии пострадало дикое животное;
- если есть подозрение, что кто-либо из участников находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах происшествия, его фактах или схеме аварии.
Власти поясняют, что расширение перечня обязательных случаев позволит лучше защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных автомобилей, отсутствующих на месте происшествия, повысить безопасность дорожного движения и предотвратить попытки скрыть управление автомобилем в состоянии опьянения.
Оформить ДТП станет проще
Одним из наиболее заметных нововведений станет возможность оформлять согласованное извещение даже в случаях, когда в ДТП участвуют более двух автомобилей. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут самостоятельно заполнить необходимые документы и покинуть место происшествия.
При этом Государственная полиция сможет дистанционно принять решение, требуется ли выезд сотрудников на место аварии, а также оказать участникам ДТП помощь при заполнении документов.
Закроют законодательный пробел
Поправками также устраняется пробел в законодательстве. До сих пор в нормативных актах отсутствовал прямой запрет на употребление алкоголя, наркотических или других одурманивающих веществ до момента оформления согласованного извещения о ДТП. В связи с расширением случаев его использования этот вопрос также будет урегулирован.
Для вступления изменений в силу законопроект еще должен быть рассмотрен и принят Сеймом Латвии.