"Вырвали хот-дог из рук": в Лиепае чайки терроризируют жителей и кафе
В Лиепае чайки окончательно перестали бояться людей: они вырывают еду прямо из рук, уносят пиццу и котлеты с террас кафе, а предприниматели вынуждены компенсировать клиентам испорченный отдых.
На улицах Лиепаи, в парках и на открытых террасах нападения серебристых чаек на людей из-за еды стали повседневным явлением. Жители города признают, что нигде не могут чувствовать себя в безопасности, если рядом есть пища, сообщает LSM+.
Лаура: «Был случай, когда мы гуляли с маленьким ребенком за городом, купили перекусить — чайка просто вырвала еду из рук. И вчера тоже чуть не осталась без хот-дога, но удалось его отстоять».
Борьба с птицами сказывается и на предприятиях общественного питания. Владельцы кафе вынуждены компенсировать посетителям украденное чайками съестное и вкладывать средства в установку замков на мусорные контейнеры.
«Человек даже не может спокойно сходить в туалет, отвернуться или посмотреть, не отошел ли ребенок, потому что за это время все с тарелки уже утащат.
Кроме того, птицы портят террасы, летние маркизы и так далее, так что — ситуация плачевная. Они уже крали карбонады, половину пиццы унесли, а это все наши расходы, потому что мы выставляем клиенту все по новой», — рассказал руководитель кафе Dzintara boulings Янис Риекстиньш.
Специалисты отмечают, что в основе проблемы лежит увеличение численности серебристых чаек, чему способствует географическое положение города. «Надо понимать, что это не охотничьи птицы — на них нельзя охотиться, их нельзя отстреливать. Было бы полезно установить информационные таблички о запрете кормления птиц в определенных местах, а также предупреждения о том, что чайки могут вырывать еду из рук. Что касается крыш, существуют разные способы отпугивания птиц: специальные лазеры, технические устройства, звуковые отпугиватели и различные защитные сетки. Но, к сожалению, электронные отпугиватели часто работают лишь непродолжительное время, после чего птицы все равно возвращаются», — пояснил орнитолог Артур Билертс.
Дикие птицы и их гнезда летом находятся под защитой закона, поэтому уничтожать их запрещено, напомнил эксперт Управления охраны природы Ричард Микелсонс.
«Наиболее эффективны профилактические меры, которые не позволяют птицам выбирать для гнездования места рядом с человеческим жильем. Причем принимать такие меры нужно еще до начала сезона гнездования. Иными словами, необходимо лишить птиц возможности свободно получать здесь пищу», — сказал Микелсонс.
Эксперты подчеркивают, что борьба с проблемой в городах должна носить долгосрочный характер. Они рекомендуют сознательно не подкармливать чаек, чтобы не приучать их к легкодоступной пище.