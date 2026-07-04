"Вырвали хот-дог из рук": в Лиепае чайки терроризируют жителей и кафе

Специалисты отмечают, что в основе проблемы лежит увеличение численности серебристых чаек, чему способствует географическое положение города. «Надо понимать, что это не охотничьи птицы — на них нельзя охотиться, их нельзя отстреливать. Было бы полезно установить информационные таблички о запрете кормления птиц в определенных местах, а также предупреждения о том, что чайки могут вырывать еду из рук. Что касается крыш, существуют разные способы отпугивания птиц: специальные лазеры, технические устройства, звуковые отпугиватели и различные защитные сетки. Но, к сожалению, электронные отпугиватели часто работают лишь непродолжительное время, после чего птицы все равно возвращаются», — пояснил орнитолог Артур Билертс.