Латвийская национальная библиотека стала "мягче" к читателям: что разрешено с 1 июля
В Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) с 1 июля ввели послабления - теперь в часть читальных залов можно приходить с кофе или чаем, а в большинстве залов разрешены и другие безалкогольные напитки. Одновременно библиотека перешла на летний график работы.
Теперь в читальные залы на этаже M, на 2-м этаже, а также в читальный зал технологий и естественных наук на 3-м этаже посетители могут приносить и пить горячие напитки в термокружках или одноразовых стаканчиках с крышкой, сообщает LSM.lv.
Во все читальные залы, за исключением читального зала редких книг и рукописей ЛНБ, разрешено приносить и употреблять безалкогольные напитки в оригинальной упаковке или бутылках для воды. Ранее посетителям разрешалось приносить в читальные залы только питьевую воду.
Также сухие закуски и горячие напитки в указанных емкостях разрешено приносить и употреблять в зоне атриума ЛНБ — с этажа M до 8-го этажа, а также в «коре» на 11-м и 12-м этажах.
Как отмечают в библиотеке, изменения внесены с учетом потребностей читателей и посетителей. В ЛНБ подчеркивают, что хотят сделать посещение библиотеки более удобным, уютным и современным — как для учебы, исследований, образования и творчества, так и для отдыха.
Кроме того, с 1 июля в ЛНБ действует летний график работы. Он продлится два месяца — до 31 августа. По понедельникам и вторникам библиотека открыта с 10:00 до 15:00 только для осмотра здания: читальные залы и Центр обслуживания клиентов в эти дни закрыты. Со среды по пятницу Латвийская национальная библиотека работает с 11:00 до 17:00.
По субботам вся библиотека, за исключением читальных залов редких книг и рукописей, мелких изданий и карт, доступна читателям с 10:00 до 15:00. По воскресеньям библиотека закрыта. В здании ЛНБ по-прежнему работают кафе Klīversala и Divi Raiņi.