Латвийская национальная библиотека стала "мягче" к читателям: что разрешено с 1 июля

Кроме того, с 1 июля в ЛНБ действует летний график работы. Он продлится два месяца — до 31 августа. По понедельникам и вторникам библиотека открыта с 10:00 до 15:00 только для осмотра здания: читальные залы и Центр обслуживания клиентов в эти дни закрыты. Со среды по пятницу Латвийская национальная библиотека работает с 11:00 до 17:00.