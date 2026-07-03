Суд вынес приговор 65-летнему мужчине, который сжег заживо родственника и сожительницу в Лигатненской волости

«Ну из-за той дамы! Это был родственник, выпили, вот поэтому все и произошло. Ну да, они же там вместе жили. Одну женщину не могли поделить на двоих. Когда он выпивал, он себя не контролировал. В трезвом уме он бы не смог такое сделать», — рассказал житель Вевери Антон.