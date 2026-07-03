Суд вынес приговор 65-летнему мужчине, который сжег заживо родственника и сожительницу в Лигатненской волости
В марте прошлого года Лигатненская волость пережила трагический пожар, в котором погибли два человека. Подозрения полиции сразу пали на третьего жильца дома, а в ходе уголовного процесса выяснилось, что 65-летний мужчина поджег здание, совершив убийство. Передача "Degpunktā" ранее рассказывала и о пожаре, и о полицейском расследовании. Теперь эта история завершилась судебным приговором.
В кирпичном доме накануне пожара жили три человека — Эдвин, его гражданская жена и родственник мужчины, который недавно переехал к ним. В тот вечер компания в очередной раз распивала алкоголь, когда дом внезапно загорелся. Вскоре соседи увидели Эдвина: он, слегка пошатываясь, спокойно шел по дороге, а за его спиной дом постепенно охватывал огонь.
Гражданская жена Эдвина и его родственник погибли в огне. Подозрительное поведение мужчины после случившегося заметила и полиция. В ходе расследования выяснилось, что Эдвин облил своего родственника бензином и поджег его. Женщина погибла уже после того, как пламя быстро распространилось по дому.
65-летнему мужчине пришлось предстать перед судом. За убийство, совершенное с особой жестокостью, ему назначили наказание — 18 лет и девять месяцев лишения свободы.
«Суд назначил именно то наказание, которое я, как государственный обвинитель, и просила по этому делу», — отметила прокурор Видземской прокуратуры Анита Турлая.
По сути, обвиняемый не создавал сложностей. Сначала существовали разные версии произошедшего, но затем, когда следствие приблизилось к установленной истине, он сотрудничал и давал показания.
Сотрудничество с властями стало смягчающим обстоятельством. Однако суд признал отягчающим обстоятельством то, что в роковую ночь мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
С момента трагедии прошло чуть больше года и трех месяцев. Руины на месте преступления до сих пор стоят. Вокруг сгоревших конструкций и обломков уже выросла густая трава. Местные жители делятся своими размышлениями об Эдвине, его жизни в этом доме и возможном мотиве убийства.
«Ну из-за той дамы! Это был родственник, выпили, вот поэтому все и произошло. Ну да, они же там вместе жили. Одну женщину не могли поделить на двоих. Когда он выпивал, он себя не контролировал. В трезвом уме он бы не смог такое сделать», — рассказал житель Вевери Антон.
Причину вспышки агрессии, о которой говорит Антон, то есть ревность Эдвина к родственнику, подтверждает и прокуратура: об этом, по ее данным, свидетельствовал сам обвиняемый.
Сейчас еще продолжаются завершающие судебные процедуры, после которых мужчина начнет отбывать наказание.
Между тем дом в Яунвевери, где Эдвин провел свою жизнь, находится в совместной собственности самоуправления и нескольких частных лиц. В Лигатненской волости сообщили, что сейчас идет активное обсуждение, что делать с печально известными руинами дальше.