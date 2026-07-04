Летающая из Риги крупная авиакомпания объявила о масштабном сокращении полетов
Германская авиакомпания Lufthansa объявила о масштабном сокращении полётов внутри Европы. Немецкий авиаперевозчик сокращает количество направлений, уменьшает число самолётов и меняет общую стратегию развития.
О новых планах рассказал генеральный директор компании Карстен Шпор на закрытой встрече с сотрудниками — об этом написала газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, к 2027 году Lufthansa планирует убрать из парка до 15 самолётов, которые обслуживают ближне- и среднемагистральные линии. А к 2028 году по всей Европе может исчезнуть в общей сложности несколько тысяч рейсов.
Эти изменения начались уже сейчас. Этим летом компания сократила количество полётов: в воздухе примерно на 25 самолётов меньше, чем предполагалось раньше. Сильно повлияло и закрытие региональной дочерней компании Lufthansa CityLine — из-за этого из расписания исчезло около 20 000 рейсов.
Самое заметное для путешественников по Европе изменение — это то, что прямых рейсов станет меньше. Lufthansa всё больше сосредотачивает свою работу вокруг шести главных хабов: Франкфурта, Мюнхена, Вены, Цюриха, Брюсселя и Рима. На практике это значит, что вместо прямого перелёта всё чаще придётся лететь с пересадкой.
Особенно сильно это почувствуют жители небольших городов. Рейсы из региональных аэропортов могут исчезнуть совсем — или их останется всего один в день до ближайшего хаба вместо нескольких вариантов на выбор. При этом роль Мюнхена будет расти: по данным самой Lufthansa, расходы на одного пассажира там заметно ниже, чем во Франкфурте.
Кроме того, выбор рейсов у пассажиров в целом станет меньше. Lufthansa намерена избавиться от так называемых «дублирующихся» стыковок — когда сразу несколько рейсов летают в одно и то же время между одними и теми же городами.
Изменится и то, кто будет выполнять полёты. Поскольку Lufthansa сокращает часть собственных рейсов, всё больше маршрутов может перейти к другим авиакомпаниям внутри группы. Билеты по-прежнему будут продаваться под брендом Lufthansa, но обслуживание на борту и расписание могут отличаться в зависимости от того, какая именно авиакомпания выполняет конкретный рейс.
По словам руководства компании, Lufthansa по-прежнему теряет деньги на европейских и ближнемагистральных маршрутах, и эти убытки «съедают» прибыль от дальних перелётов.
Чтобы исправить ситуацию, авиакомпания делает ставку на повышение эффективности: убирает убыточные маршруты, сокращает дублирование рейсов между хабами и добивается от персонала более высокой производительности. Главные элементы плана — снижение расходов и более эффективное использование экипажей.
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