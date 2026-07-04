Летающая из Риги крупная авиакомпания объявила о масштабном сокращении полетов

Особенно сильно это почувствуют жители небольших городов. Рейсы из региональных аэропортов могут исчезнуть совсем — или их останется всего один в день до ближайшего хаба вместо нескольких вариантов на выбор. При этом роль Мюнхена будет расти: по данным самой Lufthansa, расходы на одного пассажира там заметно ниже, чем во Франкфурте.