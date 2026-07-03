ФОТО: в Золитуде обрушились конструкции строящегося магазина
Фото: LETA
В Риге проверяют строительный объект после обрушения будущего магазина.
Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 19:02

ФОТО: в Золитуде обрушились конструкции строящегося магазина

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Риге на улице Анниньмуйжас обрушились конструкции строящегося магазина. Пострадавших нет, но стройку остановили.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в пятницу поступил вызов о провалившихся конструкциях недостроенного здания. В результате инцидента пострадавших нет. В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на место происшествия ведомство не получало.

В самоуправлении пояснили, что строительство на объекте остановлено. Департамент городского развития направил строительного инспектора для осмотра объекта.

По предварительной информации, во время строительства деревянных конструкций, в процессе монтажа, несущие стены здания и деревянные фермы потеряли устойчивость и обрушились.

Как заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, строительным инспекторам поручено проверить ситуацию и выяснить причины произошедшего.

Корреспондент LETA заметил, что территория огорожена, на месте находятся сотрудники охраны. По обе стороны от обрушившейся конструкции расположены супермаркеты, поэтому вокруг много людей, которые фотографируют объект.

Информация в Строительной информационной системе BIS показывает, что на бульваре Анниньмуйжас строится одноэтажное торговое здание. Заказчиком объекта является SIA Nekustamā īpašuma projekti. Согласно данным BIS, разрешение на строительство было выдано в октябре 2024 года, а строительные работы должны быть выполнены до марта 2034 года.

Фото: citify.eu
Визуализация магазина.
Визуализация магазина.
Фото: citify.eu
Визуализация магазина.
Визуализация магазина.

Связаться с компанией Nekustamā īpašuma projekti агентству LETA не удалось, поскольку у компании указан несуществующий номер телефона.

Темы

АнниньмуйжасЗолитудеЭдвард РатниексFirmas.lv

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