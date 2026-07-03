ФОТО: в Золитуде обрушились конструкции строящегося магазина
В Риге на улице Анниньмуйжас обрушились конструкции строящегося магазина. Пострадавших нет, но стройку остановили.
В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что в пятницу поступил вызов о провалившихся конструкциях недостроенного здания. В результате инцидента пострадавших нет. В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что вызов на место происшествия ведомство не получало.
Šodien vēl vienam topošajam lielvekalam Zolitūdē iebruka jumts! Kaut kāds jumtu lāsts.. pic.twitter.com/SfFC02PWqv— Ralfs Nemiro (@ralfsnemiro) July 3, 2026
В самоуправлении пояснили, что строительство на объекте остановлено. Департамент городского развития направил строительного инспектора для осмотра объекта.
По предварительной информации, во время строительства деревянных конструкций, в процессе монтажа, несущие стены здания и деревянные фермы потеряли устойчивость и обрушились.
Как заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, строительным инспекторам поручено проверить ситуацию и выяснить причины произошедшего.
Корреспондент LETA заметил, что территория огорожена, на месте находятся сотрудники охраны. По обе стороны от обрушившейся конструкции расположены супермаркеты, поэтому вокруг много людей, которые фотографируют объект.
Информация в Строительной информационной системе BIS показывает, что на бульваре Анниньмуйжас строится одноэтажное торговое здание. Заказчиком объекта является SIA Nekustamā īpašuma projekti. Согласно данным BIS, разрешение на строительство было выдано в октябре 2024 года, а строительные работы должны быть выполнены до марта 2034 года.
Связаться с компанией Nekustamā īpašuma projekti агентству LETA не удалось, поскольку у компании указан несуществующий номер телефона.