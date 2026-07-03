ФОТО: в Золитуде обрушились конструкции строящегося магазина

Информация в Строительной информационной системе BIS показывает, что на бульваре Анниньмуйжас строится одноэтажное торговое здание. Заказчиком объекта является SIA Nekustamā īpašuma projekti. Согласно данным BIS, разрешение на строительство было выдано в октябре 2024 года, а строительные работы должны быть выполнены до марта 2034 года.