Очереди до пяти часов: путешественников предупреждают о хаосе в аэропортах ЕС из-за новой системы контроля
Европейские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями из-за новой системы пограничного контроля ЕС. Пассажиры часами стоят в очередях, пропускают рейсы, а авиакомпании предупреждают: летом ситуация может стать еще хуже. Об этом сообщает BBC.
Европейские авиакомпании и руководство ряда аэропортов предупреждают, что новая цифровая система пограничного контроля Европейского союза уже вызывает серьезные задержки и может привести к масштабным проблемам в разгар летнего туристического сезона.
Ирландский лоукостер Ryanair заявил, что семьи с детьми могут столкнуться с «хаосом в очередях», и призвал европейские правительства отложить полноценное внедрение новой системы до окончания периода летних отпусков. С аналогичным предупреждением выступила генеральный директор аэропорта Берлина Алета фон Массенбах. По ее словам, гражданам стран, не входящих в ЕС, приходится проводить на паспортном контроле от одного до двух часов. «Такая ситуация летом просто неприемлема», — заявила она.
В чем проблема
С апреля в странах Шенгенской зоны действует новая система регистрации въезда и выезда (Entry-Exit System, EES). Она предусматривает, что граждане государств, не входящих в ЕС, включая британцев и американцев, при въезде должны зарегистрировать биометрические данные — отпечатки пальцев и фотографию лица. При выезде информация автоматически сверяется.
Еврокомиссия рассчитывает, что со временем система сделает пограничный контроль более безопасным и быстрым. Однако на практике во многих аэропортах она уже стала причиной длительных очередей.
По словам фон Массенбах, одной из главных проблем является отсутствие единого подхода. «У каждого государства-члена существует множество собственных подсистем. Такая сложность не способствует быстрому прохождению границы», — отметила она.
Где уже возникли проблемы
По данным Ryanair, серьезные задержки наблюдаются в аэропортах:
- Тенерифе-Южный;
- Пальма-де-Майорка;
- Аликанте;
- Малага;
- Милан-Бергамо;
- Краков;
- Париж-Бове.
Европейская ассоциация аэропортов ACI Europe сообщает, что в часы пик время ожидания на пограничном контроле уже достигает пяти часов. Организация предупредила Еврокомиссию, что авиакомпании вынуждены отправлять самолеты с пустыми местами, поскольку пассажиры не успевают пройти паспортный контроль до окончания посадки.
Люди уже пропускают рейсы
Одной из тех, кто уже столкнулся с последствиями новой системы, стала жительница Шотландии Энн Робинсон. Во время поездки в Рим она с 13-летним сыном простояла около полутора часов в очереди уже по прилете.
Не легче оказалось и при вылете обратно. Хотя семья приехала в аэропорт за три с половиной часа до отправления самолета, большинство терминалов регистрации биометрических данных не работали. «Мы снова простояли в очереди около 90 минут. Когда наконец прошли контроль, к сожалению, самолет уже улетел», — рассказала она.
Из-за этого семье пришлось покупать новые билеты на рейс через два дня стоимостью 250 фунтов стерлингов. Страховая компания эти расходы не компенсировала.
После случившегося Робинсон призналась, что больше не планирует путешествовать по Европе в этом году. «Я больше не поеду в Европу в этом году. Это было слишком тяжело и слишком нервно», — сказала она.
Отдельные страны тоже не готовы
Проблемы возникли не только в аэропортах. В британском порту Дувр, где осуществляется французский пограничный контроль, уже установлены 84 терминала для регистрации отпечатков пальцев и фотографирования пассажиров. Однако оборудование до сих пор не используется, поскольку французская сторона пока не смогла запустить необходимое программное обеспечение.
Глава порта Дуг Баннистер предупредил, что времени на устранение проблем остается все меньше. «Мы очень быстро приближаемся к началу самого напряженного летнего периода, но до сих пор не получили гарантий, что удастся избежать крайне сложных ближайших шести недель», — заявил он.
Авиакомпании требуют изменений
Критика звучит не только со стороны Ryanair. Ассоциации Airlines UK и Airlines for America заявили, что внедрение новой системы происходит крайне неравномерно, а с приближением сезона отпусков Еврокомиссии и государствам-членам необходимо срочно подготовить резервные меры и реалистично оценить сроки полноценного запуска системы.
Генеральный директор Jet2 Стив Хипи назвал продолжение нынешней политики непонятным, особенно там, где система очевидно еще не готова к полноценной работе. По его мнению, временная приостановка использования EES в неподготовленных пунктах пропуска значительно улучшила бы ситуацию для отдыхающих.
В Еврокомиссии заявили, что предпринимают все возможные усилия, чтобы минимизировать влияние новой системы на путешественников из стран, не входящих в ЕС. В Брюсселе признают, что проблемы существуют, однако утверждают, что в большинстве европейских аэропортов влияние системы остается ограниченным. Там, где возникают серьезные задержки, причиной зачастую являются нехватка сотрудников пограничной службы, недостаточная инфраструктура и отсутствие необходимого автоматизированного оборудования.
На следующей неделе представители Еврокомиссии проведут встречу с авиационной отраслью, чтобы обсудить дальнейшую работу системы и возможные меры по сокращению очередей в разгар летнего сезона.