Париж ждет латвийских художников.
В Латвии
Сегодня 21:24
Латвийским людям искусства предоставили шанс, о котором мечтает каждый художник
Министерство культуры Латвии объявило конкурс для профессиональных деятелей искусства на участие в творческой резиденции Cite Internationale des Arts в Париже в 2027 году.
Подать заявку можно до 20 июля 2026 года, 11:00. Претендовать на двухмесячную резиденцию могут профессиональные представители любой области искусства. Итоги конкурса будут объявлены после 4 сентября.
Кандидатам необходимо представить заполненную анкету, биографию (Curriculum Vitae) на латышском и английском языках, описание цели творческой работы, которую планируется выполнить во время резиденции, программу пребывания (оба документа — также на латышском и английском языках), а также портфолио.
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