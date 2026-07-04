В Старой Риге намерены основательно перестроить одну из важнейших улиц. Скоро покажут проект

Завершено предварительное исследование проекта и разработан строительный проект в минимальном составе. Теперь проект переходит к следующему этапу — проектированию и строительству. Во время презентации самоуправление расскажет о предлагаемых решениях, этапах проектирования и строительства, территории проекта и предполагаемом графике выполнения работ.