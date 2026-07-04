В Старой Риге намерены основательно перестроить одну из важнейших улиц. Скоро покажут проект
Во вторник, 7 июля, в 13:00 представители Рижского самоуправления представят первый этап проекта реконструкции общественного пространства Старой Риги, который предусматривает перестройку улицы Вальню и прилегающих к ней улиц. Мероприятие состоится на перекрёстке улиц Вальню и Калькю.
К участию приглашаются представители СМИ, предприниматели Старой Риги, а также владельцы земельных участков и зданий. Предварительная регистрация не требуется.
Завершено предварительное исследование проекта и разработан строительный проект в минимальном составе. Теперь проект переходит к следующему этапу — проектированию и строительству. Во время презентации самоуправление расскажет о предлагаемых решениях, этапах проектирования и строительства, территории проекта и предполагаемом графике выполнения работ.
От Рижского самоуправления в мероприятии примут участие председатель Комитета по развитию города Эдгар Бергхолцс, председатель Комитета по общественным пространствам и мобильности Марта Котелло, главный архитектор Риги Петерис Ратас и руководитель Управления общественной инфраструктуры Департамента общественных пространств и мобильности Мартиньш Слимбахс.
Реконструкция улицы Вальню, соединяющих её улиц и связанной с ними инфраструктуры является одним из крупнейших проектов по развитию общественного пространства в Старой Риге. Его планируется реализовать до конца 2029 года.
Цель проекта — создать в Старой Риге современную, качественную и доступную городскую среду, одновременно сохранив её культурно-историческую ценность как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект реализуется при софинансировании фондов Европейского союза.