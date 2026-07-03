Местные жители предупреждают туристов: в августе лучше не ехать в Грецию
Пока Европа страдает от аномальной жары, жители Греции относятся к температуре +35 градусов совершенно спокойно. По их словам, настоящее испытание начинается только в августе, когда столбики термометров приближаются к +40.
Два гражданина Эстонии, уже много лет живущие в Греции, рассказали, что температура воздуха от +33 до +35 градусов для страны является обычным явлением. По их словам, по сравнению с волнами жары, которые в последние недели накрыли многие европейские страны, нынешняя ситуация в Греции выглядит вполне комфортной. Настоящая жара обычно приходит в августе, когда жизнь в стране переходит на особый летний ритм.
В конце июня СМИ сообщали о сильной жаре, охватившей многие страны Европы. Высокие температуры стали причиной серьезных проблем со здоровьем и даже смертельных случаев. Наиболее сильно пострадали Франция, Испания, Италия, Германия и Великобритания, после чего жара начала постепенно смещаться в сторону Польши, Чехии и Словакии.
«33–37 градусов — ничего особенного»
Предприниматель Хердис Оясу, уже девятый год живущая в Афинах, рассказала изданию Elu24, что сейчас в Греции ситуация даже легче, чем в некоторых других европейских странах. Она напомнила, что в 2021 году температура в Центральной Греции достигала +46 градусов, а в Афинах поднималась до +44. Похожая волна жары наблюдалась и в 2024 году.
«А вот 33–37 градусов, которые скоро ожидаются, — это сейчас норма. Ничего особенного. По-настоящему жарко мне становится, когда температура превышает нормальную температуру тела — тогда под солнцем действительно тяжело. Но сейчас всего 33 градуса. Я выходила на улицу в длинных льняных брюках и без кроссовок, и мне не было жарко. Даже при 40 градусах греки особо не жалуются — это тоже считается терпимым», — рассказала она.
По словам Оясу, нынешний год отличается сильными ветрами, а дождей не было уже несколько месяцев. Она также отметила, что самым жарким месяцем в Греции традиционно считается август, когда температура около +38 градусов воспринимается как совершенно обычная.
«Август — это тот месяц, когда я говорю всем своим знакомым из Скандинавии: если можете выбрать другое время, не приезжайте. У меня были гости, которые отправлялись на Акрополь еще до восхода солнца, а затем весь день проводили возле кондиционера или у бассейна».
По ее словам, многие греки в августе также уезжают из Афин и других крупных городов на острова, поскольку мегаполисы превращаются в настоящие «котлы» из-за жары.
Жизнь начинается вечером
Оясу признает, что жара утомляет и самих греков, однако они давно приспособились к таким условиям благодаря особому распорядку дня.
«Во время сильной жары греки остаются дома. День делится на несколько частей, а вечером жизнь начинается заново. Все просыпаются около шести вечера, начинается новая активная часть дня, которая продолжается примерно до двух часов ночи. Дети шумят в парках до одиннадцати вечера, магазины и рестораны работают допоздна».
Настоящая жара еще впереди
Уже девять лет живущий в Греции предприниматель Алдо Максимов, управляющий ресторанами и гостевыми домами, также считает нынешнюю погоду вполне привычной.
«У нас в последние дни было от 34 до 38 градусов. Но здесь не так жарко, как в Афинах или районе Коринфа, потому что на острове у моря климат немного мягче».
По его словам, на острове Самос самым жарким месяцем также считается август. Максимов отметил, что в конце июня средняя температура обычно составляет около +29...+30 градусов, однако нынешний год оказался теплее обычного. «Настоящей волной жары можно назвать температуру от 39 градусов и выше. Кто-то немного вздыхает, но нужно просто пить больше воды», — говорит он.
По словам предпринимателя, в последние годы Самос становится все более популярным и среди самих греков. «Остров достаточно большой, сравнительно недорогой, сохранил свою природную красоту. Если здесь вообще можно говорить о волне жары, то, скорее всего, она придет примерно через месяц», — заключил Максимов.