Местные жители предупреждают туристов: в августе лучше не ехать в Грецию

«А вот 33–37 градусов, которые скоро ожидаются, — это сейчас норма. Ничего особенного. По-настоящему жарко мне становится, когда температура превышает нормальную температуру тела — тогда под солнцем действительно тяжело. Но сейчас всего 33 градуса. Я выходила на улицу в длинных льняных брюках и без кроссовок, и мне не было жарко. Даже при 40 градусах греки особо не жалуются — это тоже считается терпимым», — рассказала она.