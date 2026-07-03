Умерла бывший депутат Сейма и министр Айя Поча

Как свидетельствует публично доступная информация, Поча была депутатом 5-го, 6-го и 7-го Сейма, а в июне 1995 года в правительстве тогдашнего премьера Мариса Гайлиса стала государственным министром по доходам государства Латвии. И в Сейме, и в правительстве Поча представляла партию «Латвийский путь».