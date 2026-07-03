Ушла из жизни бывший политик Айя Поча.
В Латвии
Сегодня 16:31
Умерла бывший депутат Сейма и министр Айя Поча
В четверг, 2 июля, умерла бывший депутат Сейма, министр нескольких правительств и депутат Рижской думы Айя Поча, следует из сообщения ее близких в социальных сетях.
Айя Поча ушла из жизни через три дня после своего 78-летия.
Как свидетельствует публично доступная информация, Поча была депутатом 5-го, 6-го и 7-го Сейма, а в июне 1995 года в правительстве тогдашнего премьера Мариса Гайлиса стала государственным министром по доходам государства Латвии. И в Сейме, и в правительстве Поча представляла партию «Латвийский путь».
В 2001 году от «Латвийского пути» она была избрана в Рижскую думу.
После завершения политической карьеры работала как в государственных, так и в частных предприятиях.