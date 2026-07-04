Должны ли внуки содержать бабушку? Суд в Латвии вынес принципиальное решение
Коллегия сенаторов Департамента по гражданским делам Сената отказалась возбуждать кассационное производство по делу о взыскании алиментов, поскольку кассационная жалоба истицы не даёт оснований считать, что дело было рассмотрено неправильно. Таким образом, вступило в силу решение Рижского окружного суда, которым иск был полностью отклонён.
Истица подала иск против двух своих внуков, требуя взыскать с них средства на своё содержание. Она утверждала, что материальной помощи, оказываемой сыном, недостаточно для покрытия её расходов, а в назначении пенсии по старости ей было отказано, поскольку она никогда официально не работала и не уплачивала налоги.
Рижский окружной суд установил, что, хотя объективных препятствий для оказания помощи истице со стороны ответчиков не существует, из её собственных объяснений следует, что она никогда не принимала участия в жизни внуков и не поддерживала с ними никаких отношений. Это подтверждается, в частности, тем, что перед подачей иска ей пришлось обратиться в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы узнать адреса их проживания.
Как указали ответчики, они никогда ранее не встречались с истицей и даже не знали, что в Латвии у них есть бабушка по линии отца. Истица пояснила, что ей не позволяли встречаться с внуками, однако сама она не предпринимала никаких действий, чтобы добиться такой возможности.
Оценив представленные доказательства, суд признал достоверными объяснения ответчиков о том, что истица не заботилась о них ни материально, ни как бабушка, не поддерживала общения и не принимала участия в их воспитании.
В связи с этим суд пришёл к выводу, что истица без уважительных причин уклонялась от исполнения обязанностей бабушки по отношению к обоим ответчикам. Поэтому имеются законные основания освободить внуков от обязанности содержать свою бабушку.