Должны ли внуки содержать бабушку? Суд в Латвии вынес принципиальное решение

Рижский окружной суд установил, что, хотя объективных препятствий для оказания помощи истице со стороны ответчиков не существует, из её собственных объяснений следует, что она никогда не принимала участия в жизни внуков и не поддерживала с ними никаких отношений. Это подтверждается, в частности, тем, что перед подачей иска ей пришлось обратиться в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы узнать адреса их проживания.