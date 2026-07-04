Власти Риги вводят новую услугу, которая может понадобиться многим пенсионерам
Этим летом жители Риги смогут воспользоваться новой услугой «два в одном» — медицинской и социальной помощью на дому. Это позволит лучше контролировать хронические заболевания, сократить число ненужных госпитализаций и эффективнее использовать ресурсы. Об этом рассказывает 360 Ziņas.
Нововведение касается пожилых людей с хроническими заболеваниями. Сейчас медицинскую и социальную помощь они получают раздельно. Например, сначала приходит социальный работник, который помогает с гигиеническими процедурами и меняет подгузник, а затем медицинский работник измеряет давление и делает инъекцию.
Планируется, что первые жители смогут воспользоваться новой услугой уже в начале августа. К ним домой будет приходить команда специалистов — медсестра и социальный работник одновременно. Пилотный проект будет реализован в Риге. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным между Министерством здравоохранения и Рижской думой.
В пилотном проекте планируется задействовать около 700 жителей Риги. Если новая модель окажется успешной и востребованной, её внедрят по всей Латвии. В перспективе она может понадобиться сотням тысяч пенсионеров.
Советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам здравоохранения и социальной политики Илзе Рудзите считает нововведение полезным: «Продолжительность жизни людей увеличивается, а хронические заболевания становятся всё более распространёнными. Поэтому интеграция и координация социальной и медицинской помощи — это ежедневная задача любого специалиста».
Внедрение новой услуги потребует около двух миллионов евро из бюджета следующего года. Однако в Министерстве здравоохранения считают, что экономия может оказаться значительно больше.
До сих пор попытки объединить медицинские и социальные услуги в Латвии были не слишком успешными. Одной из главных причин является то, что эти услуги финансируются из трёх разных источников — бюджетов здравоохранения, социальной сферы и самоуправлений.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что с 1 июля в Риге существенно увеличат пособия для одной категории жителей.