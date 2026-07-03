Ливни, грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет суббота в Латвии
Суббота в Латвии будет дождливой и неспокойной: во многих местах ожидаются ливни, местами — грозы, а на морском побережье ветер может усиливаться до 15-19 м/с.
В ночь на субботу небо продолжат затягивать облака, во многих местах ожидается дождь, местами также гроза и сильные ливни. На большей части территории ветер будет слабым, однако на морском побережье будет преобладать более порывистый ветер западного направления. Температура воздуха понизится до +12…+17 градусов.
В Риге ночь также будет облачной, временами ожидается дождь. Ветер будет в основном слабым, температура воздуха опустится до +15…+16 градусов.
В субботу продолжат формироваться дождевые облака, которые временами принесут ливни на большую часть территории страны. В отдельных районах будут слышны раскаты грома. Самая высокая вероятность сильных ливней сохраняется в западных и центральных районах Латвии.
На морском побережье западный, северо-западный ветер в порывах достигнет 15-19 м/с, а в глубине страны усиление ветра будет наблюдаться только под отдельными грозовыми облаками. Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса.
В Риге облака также в какой-то момент принесут дождь. Начиная с середины дня возможны гроза и сильные ливни. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +20…+21 градуса.