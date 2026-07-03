Ливни, грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет суббота в Латвии

В ночь на субботу небо продолжат затягивать облака, во многих местах ожидается дождь, местами также гроза и сильные ливни. На большей части территории ветер будет слабым, однако на морском побережье будет преобладать более порывистый ветер западного направления. Температура воздуха понизится до +12…+17 градусов.