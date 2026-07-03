Государство обещает больше помощи семьям: какие изменения готовят в Латвии

«Вопросы демографии — один из приоритетов правительства, поэтому важно принимать по ним решения регулярно и в долгосрочной перспективе. Мы должны создать среду, в которой семьи чувствуют, что их ценят и поддерживают. Об этом свидетельствует и решение расширить круг получателей удостоверения Goda ģimenes apliecība — это одна из самых успешных государственных программ поддержки, и я получил много слов благодарности от семей за те возможности, которые она дает. В то же время ясно, что демографию нельзя улучшить одним решением или только финансовой поддержкой. Необходима целенаправленная и долгосрочная государственная политика, которая укрепляет семьи и подтверждает, что дети и семейные ценности — основа будущего Латвии», — заявил на заседании Совета по демографическим вопросам премьер-министр Андрис Кулбергс.