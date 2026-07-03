Государство обещает больше помощи семьям: какие изменения готовят в Латвии
Совет по демографическим вопросам, заседание которого в пятницу, 5 июля, прошло под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса, концептуально поддержал ряд мер по поддержке семей с детьми, а также договорился о дальнейших действиях для улучшения демографической ситуации и подготовки реформы родительского пособия.
«Вопросы демографии — один из приоритетов правительства, поэтому важно принимать по ним решения регулярно и в долгосрочной перспективе. Мы должны создать среду, в которой семьи чувствуют, что их ценят и поддерживают. Об этом свидетельствует и решение расширить круг получателей удостоверения Goda ģimenes apliecība — это одна из самых успешных государственных программ поддержки, и я получил много слов благодарности от семей за те возможности, которые она дает. В то же время ясно, что демографию нельзя улучшить одним решением или только финансовой поддержкой. Необходима целенаправленная и долгосрочная государственная политика, которая укрепляет семьи и подтверждает, что дети и семейные ценности — основа будущего Латвии», — заявил на заседании Совета по демографическим вопросам премьер-министр Андрис Кулбергс.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс, в свою очередь, подчеркнул: «Я рад, что нам удалось договориться о расширении Goda ģimenes apliecība, однако не менее важно и то, что Совет по демографическим вопросам согласовал дальнейшее направление работы. Перед нами стоят важные задачи — реформа родительского пособия, пересмотр государственного семейного пособия, укрепление поддержки доступности жилья и расширение услуг для семей. Демографическая политика не может строиться на отдельных решениях — ей необходимы последовательные и долгосрочные действия. Я уверен, что следующему правительству остается четкий план работы и прочная основа для продолжения начатой поддержки семей».
Совет постановил, что средства, полученные в результате пересмотра расходов, в приоритетном порядке должны быть направлены на финансирование нескольких мер демографической политики. Планируется усилить материальную поддержку семей с детьми, пересмотрев государственное семейное пособие, а также найти возможность индивидуально компенсировать страховые периоды лиц с 1991 по 1995 год.
Также концептуально поддержана идея ввести ежемесячное государственное социальное пособие к пенсии по старости за каждый месяц, проведенный в период ухода за ребенком, а также расширить перечень услуг, доступных семьям. В том числе речь идет об обеспечении психотерапевтических услуг, услуги «Дом ребенка» и поддержке услуги семейного ассистента.
Среди приоритетных мер также предусмотрено предоставление субсидии, или гранта, семьям для погашения основной суммы жилищного кредита в случае рождения ребенка, если у семьи есть действующая жилищная гарантия ALTUM.
Одновременно Совет по демографическим вопросам концептуально поддержал продвижение реформы родительского пособия. Министерству благосостояния поручено до 1 ноября 2027 года разработать и представить на рассмотрение Кабинета министров необходимые поправки к нормативным актам.
Министерство юстиции, Министерство образования и науки, а также Министерство культуры продолжат работу над предложениями по расширению услуг, чтобы подготовиться к разработке проекта бюджета на 2028 год.
На следующем заседании Совета по демографическим вопросам, которое состоится в октябре, планируется рассмотреть другие вопросы, которые не успели обсудить в рамках установленной повестки нынешнего заседания, а также заслушать другие предложения неправительственных организаций по улучшению демографической ситуации в Латвии.