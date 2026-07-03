Скандал вокруг режиссера Адольфа Шапиро: политики требуют объяснений от Министерства культуры

Сопредседатель партии «Прогрессивные» и бывший министр культуры Агнесе Лаце подчеркнула, что, хотя министерство не должно вмешиваться в вопросы художественного содержания постановок, «однако именно руководство капитального общества обязано оценивать возможные риски, в том числе репутационные, особенно в то время, когда Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину и пытается вернуться на международную культурную арену».