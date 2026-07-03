Скандал вокруг режиссера Адольфа Шапиро: политики требуют объяснений от Министерства культуры
Скандал вокруг режиссера Адольфа Шапиро набирает обороты: после его исключения из номинаций "Ночи лицедеев" политики потребовали от Министерства культуры объяснений и оценки действий Нового Рижского театра.
Руководитель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваев в пятницу направил письмо в Министерство культуры Латвии с призывом разъяснить действия Нового Рижского театра (JRT), а также сообщить, какие меры планируется принять, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. «Прогрессивные» считают, что ситуация, сложившаяся вокруг деятельности режиссера Адольфа Шапиро, не соответствует принципам культурной политики Латвии и официальной позиции страны по вопросу поддержки Украины.
Партия просит Министерство культуры разъяснить, какие шаги оно намерено предпринять как держатель капитальных долей театра для предотвращения подобных случаев, а также оценивало ли ведомство ответственность члена правления Нового Рижского театра Гундеги Палмы.
Сопредседатель партии «Прогрессивные» и бывший министр культуры Агнесе Лаце подчеркнула, что, хотя министерство не должно вмешиваться в вопросы художественного содержания постановок, «однако именно руководство капитального общества обязано оценивать возможные риски, в том числе репутационные, особенно в то время, когда Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину и пытается вернуться на международную культурную арену».
Поводом для обращения стало недавнее решение жюри театральной премии «Ночь лицедеев» исключить Адольфа Шапиро и его спектакль «Дон Кихот», поставленный в Новом Рижском театре, из списка номинантов.
Заседание, на котором были определены номинанты прошлого театрального сезона, состоялось 16 июня, а их список был опубликован 18 июня. На тот момент жюри не располагало информацией о том, что именно 18 июня в Московском Художественном театре имени Антона Чехова была запланирована и состоялась публичная встреча с Адольфом Шапиро.
Жюри подчеркнуло, что, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, считает невозможным публично отмечать наградами деятелей искусства, участвующих в официальных мероприятиях на территории России.
В результате было принято решение исключить Шапиро из числа претендентов на премию в номинации «Режиссер года», а спектакль «Дон Кихот» — из номинации «Спектакль большой формы года». После этого актер Нового Рижского театра Гундарс Аболиньш и сценограф Мартиньш Вилкарсис отказались от своих номинаций на «Ночи лицедеев». Аболиньш назвал решение жюри «непрофессиональным, трусливым и политически мотивированным».
В свою очередь, Новый Рижский театр заявил, что спектакль сохранится в осеннем репертуаре 2026 года, пока к нему есть зрительский интерес.