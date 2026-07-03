Деньги пришли прямо в день рождения! Как жительница Латвии выиграла 150 000 евро

Но Диана также от всего сердца рассказала и о благотворительности. Она откликнулась на несколько призывов о помощи: пожертвовала деньги на операцию одной девочке, а также на решение вопросов со здоровьем еще пяти детей. Кроме того, они отвезли инвентарь, который просил один детский дом. «Если есть возможность, обязательно нужно помогать и другим. И так же нужно сохранять надежду, что повезет. Могу подтвердить — здесь все происходит по-настоящему», — говорит Диана.