Деньги пришли прямо в день рождения! Как жительница Латвии выиграла 150 000 евро
Один лотерейный билет, купленный после работы, неожиданно изменил планы целой семьи. 38-летняя Диана Шипило выиграла 150 000 евро — и теперь рассказывает, почему не стала скрывать свое имя и на что пошли деньги.
«Мне нечего скрывать, потому что друзья все равно знают о большом выигрыше», — говорит оператор Schneider Electric Диана Шипило, 38 лет, которая выиграла главный приз в моментальной лотерее Kristāli — 150 000 евро.
«Я хочу сказать и показать, что крупные выигрыши тоже возможны. Потому что многие не верят. Пусть люди, которые меня знают, видят, что в лотереях действительно можно выиграть больше 1000 евро! К тому же мы уже успели купить дачу», — отвечает она, комментируя свое решение раскрыть имя.
Диана Шипило рассказала, что первый лотерейный билет в интернете купила примерно пять лет назад. С тех пор самым крупным ее выигрышем были 1000 евро в Рождественской лотерее. «Я всегда надеялась, что однажды мне выпадет крупный выигрыш. Видите, этот день настал».
Это был четверг. После работы Диана купила один билет Simtgades loterija. «У меня есть месячный лимит — сколько я могу выделить на развлечение с лотерейными билетами. Оставалось 5 евро, поэтому я купила один билет».
Там оказался выигрыш 5 евро, и Диана решила потратить его еще на один лотерейный билет.
«Мне нравятся Kristāli — очень хорошая игра. Купила билет, стерла защитный слой, и появился выигрыш 150 000 евро. Я закричала сыну на весь дом: "Иди сюда, смотри, что тут!" Сын и мама помогли мне понять, что выигрыш действительно настоящий», — вспоминает Диана.
Это был «безумный вечер». «Очень много адреналина. Я и плакала, и смеялась. Для нашей семьи это было тяжелое время — мне нужно было делать операцию, а на это нужны были средства. Маме тоже нужна была помощь. Выигрыш действительно пришел как чудо. В самый нужный момент. Для нашей семьи это большие деньги».
Примечательно, что выигрыш на свой счет она получила в день рождения.
Семья давно мечтала о даче: они рассматривали разные варианты, и выигрыш позволил купить именно такую, которая им очень нравится и находится недалеко от нынешнего места жительства. «Первые работы уже сделаны: домик обустроен, теплица построена. Детям нужен свежий воздух. Главное, чтобы они были счастливы. Теперь, с тех пор как мы купили дачу, все время проводим только там», — рассказывает Диана.
Но Диана также от всего сердца рассказала и о благотворительности. Она откликнулась на несколько призывов о помощи: пожертвовала деньги на операцию одной девочке, а также на решение вопросов со здоровьем еще пяти детей. Кроме того, они отвезли инвентарь, который просил один детский дом. «Если есть возможность, обязательно нужно помогать и другим. И так же нужно сохранять надежду, что повезет. Могу подтвердить — здесь все происходит по-настоящему», — говорит Диана.