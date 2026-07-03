Rīgas siltums объявил о том, что прекращает оказывать одну из своих услуг. Что теперь делать клиентам?
Компания Rīgas siltums сообщает о том, что приняла решение с 31 августа 2026 года прекратить предоставление услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий.
До этой даты компания продолжит в полном объёме выполнять все 175 действующих договоров, включая подготовку оставшихся 180 тепловых узлов зданий к отопительному сезону 2026/2027 годов.
Решение принято для того, чтобы компания могла сосредоточить свои ресурсы на основной деятельности — обеспечении централизованного теплоснабжения.
В ближайшее время клиенты получат индивидуальную информацию о расторжении договоров и дальнейших необходимых действиях.
Чтобы после 31 августа 2026 года обеспечить бесперебойное техническое обслуживание внутренних инженерных систем зданий, клиентам рекомендуется заранее выбрать другого поставщика услуг либо организовать обслуживание собственными силами. По возникающим вопросам можно обращаться к представителям соответствующего сетевого района: 1-й сетевой район — телефон 20002647, 2-й сетевой район — телефон 20002505.
Rīgas siltums — крупнейшая компания централизованного теплоснабжения в Латвии и странах Балтии, а также единственный оператор системы теплоснабжения на административной территории города Риги.
Как ранее писал Otkrito.lv, предприятие Rīgas siltums доложило о том, что минувшая зима была для него "удачной".