"Это был бы полный позор": как бы Эстонии не пришлось строить и нашу часть Rail Baltica
Ситуация вокруг Rail Baltica становится все более напряженной. Латвийские эксперты считают, что затягивание проекта поставило страну в неудобное положение перед соседями, например Эстонией.
Скульптор, профессор Латвийской академии художеств Айгар Бикше, а также предприниматель Гатис Кокинс считают, что ситуация вокруг проекта Rail Baltica стала для Латвии политически неприятной и во многом является следствием нерешительности предыдущих правительств.
Комментируя недавние заявления Эстонии о ходе реализации проекта, отставании Латвии и возможных связанных с этим убытках, эксперты отметили, что недовольство соседней страны вполне объяснимо. По их мнению, задержка строительства латвийского участка напрямую влияет на весь железнодорожный коридор Rail Baltica.
Бикше считает, что слова эстонской стороны можно трактовать по-разному. «Я тоже задумался: может быть, они предлагают деньги, чтобы построить наш участок? Или имеют в виду, что из-за наших задержек у них уже построенная железная дорога будет просто стоять без использования, а это тоже обойдется им в деньги?» По его словам, было бы крайне неловко, если бы ситуация дошла до того, что Эстонии пришлось бы финансировать строительство латвийской железной дороги.
«Если бы они сказали, что настало время эстонцам платить за латвийскую железную дорогу, это был бы полный позор».
Предприниматель Гатис Кокинс в свою очередь с иронией заметил, что сейчас создается впечатление, будто Эстония уже готова «построить мост через Латвию», лишь бы обеспечить железнодорожное сообщение с остальной Европой. По его мнению, нынешние проблемы стали следствием многолетней нерешительности латвийских властей. «Конечно, в предыдущие годы была чрезвычайная нерешительность. Именно поэтому сегодня есть участки, которые по действующим контрактам стоят 800 миллионов евро, хотя должны были бы стоить около 200 миллионов».
Кокинс подчеркнул, что столь огромную разницу в стоимости уже невозможно объяснить политической целесообразностью. «Если бы речь шла о 200–300 миллионах евро, возможно, часть этих дополнительных расходов еще можно было бы проглотить ради хороших отношений с Эстонией и чтобы хорошо выглядеть в глазах партнеров. Но эта разница настолько огромна, что, думаю, премьер-министр так это не оставит».
По мнению предпринимателя, наиболее вероятным сценарием станет пересмотр части латвийских проектов Rail Baltica. «Скорее всего, мы будем менять эти проекты. Это немного отодвинет сроки, но зато позволит Латвии не потерять такие огромные бюджетные средства».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поставил под сомнение сроки одного из крупнейших инфраструктурных проектов Балтии, заявив, что достроить Rail Baltica к 2030 году невозможно, а ради экономии, возможно, придется даже отказаться от первоначальных скоростных параметров. Говоря о позиции Эстонии, Кулбергс отметил, что эстонские политики «живут немного в мире иллюзий». По его словам, оценки сроков строительства основываются не на мнении технических специалистов, а на неполной информации, предоставленной политикам.