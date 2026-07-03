"Это был бы полный позор": как бы Эстонии не пришлось строить и нашу часть Rail Baltica

Бикше считает, что слова эстонской стороны можно трактовать по-разному. «Я тоже задумался: может быть, они предлагают деньги, чтобы построить наш участок? Или имеют в виду, что из-за наших задержек у них уже построенная железная дорога будет просто стоять без использования, а это тоже обойдется им в деньги?» По его словам, было бы крайне неловко, если бы ситуация дошла до того, что Эстонии пришлось бы финансировать строительство латвийской железной дороги.