Топливный кризис в России (лето 2026)
К началу июля топливный кризис в России уже нельзя назвать просто локальными перебоями. Очереди фиксируются не только в приграничных или ...
ФОТО: нефтяная держава у пустых колонок - в России растут очереди за бензином
Россия привыкла считать нефть своим главным ресурсом и символом силы. Но теперь кадры с очередями у бензоколонок показывают другую сторону войны: удары по НПЗ и нефтебазам все чаще превращаются не только в военную проблему для Кремля, но и в бытовой кризис для обычных россиян.
К началу июля топливный кризис в России уже нельзя назвать просто локальными перебоями. Очереди фиксируются не только в приграничных или южных регионах, но и в Москве, Ростове-на-Дону, Севастополе, Иркутске и других городах. Associated Press публиковало снимки очередей у АЗС «Лукойл» в Москве 29 июня, фото колонок «Газпром нефти» с табличками о временно неработающем оборудовании, а также кадры с заправки «Татнефти», где на пистолетах были надписи «нет дизеля» и «нет премиального бензина».
Главная причина кризиса — не отсутствие нефти как сырья, а удары по инфраструктуре, которая превращает нефть в бензин, дизель и авиационное топливо. Украина в последние месяцы резко усилила атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, терминалам и логистическим узлам. По подсчетам AP, с марта было зафиксировано более 50 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры в России и аннексированном Крыму; некоторые цели, например НПЗ в Туапсе, поражались неоднократно.
Удары уже сказались на переработке. По оценке аналитика Energy Intelligence Гэри Пича, в июне объем переработки нефти в России упал на 25% год к году — до 3,95 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем более чем за два десятилетия. Производство бензина, по тем же данным, снизилось на 17% — до 850 тыс. баррелей в сутки против 1,03 млн годом ранее. Консультант Крис Уифер оценивает, что около трети российских нефтеперерабатывающих мощностей сейчас находится вне строя; при этом точный масштаб ущерба сложно проверить, потому что заводы не раскрывают детальные данные о повреждениях.
Список пораженных объектов показывает, что речь идет не об одном-двух эпизодах. Reuters сообщало об остановке Нижегородского НПЗ НОРСИ после атаки беспилотников; этот завод является одним из крупнейших в России и вторым по объему производства бензина. В июне также сообщалось об остановке Московского НПЗ после атаки 16 июня и новых повреждениях 18 июня, об остановке комплекса ТАНЕКО в Татарстане после удара 12 июня, о прекращении переработки на Куйбышевском НПЗ 10 июня, а также об ударах по заводам в Ярославле, Сызрани и Туапсе.
Проблема России в том, что нефтепереработка — это не просто труба и резервуар, которые можно быстро починить. Современный НПЗ состоит из сложных установок: первичной переработки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, систем очистки, насосного и автоматизированного оборудования. Часть таких компонентов импортная или требует специализированного обслуживания. На фоне санкций ремонт становится дороже и дольше: детали нужно искать через обходные каналы, а поврежденные установки не всегда можно быстро заменить. AP приводит оценку, что ремонт Московского НПЗ, который обеспечивал около 40% топлива для столицы и области, может занять не менее трех месяцев.
Именно поэтому нефтяная держава внезапно оказывается в ситуации, когда бензин есть не там, где он нужен, не в том объеме и не по той цене. Россия может добывать нефть, но водителю нужна не нефть, а готовый бензин на конкретной АЗС. Если повреждены заводы, нефтебазы, терминалы и маршруты доставки, то топливо начинает застревать в логистике. Аналитики AP описывают это как огромную операцию по перераспределению запасов: в стране могут быть резервы, но они находятся «не в том месте», и быстро перебросить их в нужные регионы невозможно.
На этом фоне власти и сети АЗС начали вводить ограничения. По данным «Медиазоны», к концу июня ограничения на продажу топлива коснулись 56 российских регионов: в 18 из них меры были введены местными властями и обязательны для всех АЗС, еще в 38 регионах лимиты устанавливали сами сети. Чаще всего речь идет об ограничении объема — около 30 литров на машину — и запрете продажи топлива в канистры. Самые жесткие меры были введены в аннексированных Крыму и Севастополе, где свободная продажа топлива населению фактически останавливалась.
В разных регионах ограничения выглядят по-разному. В Дагестане, по данным «Медиазоны», сообщалось о лимите 20 литров бензина и 50 литров дизеля. В Удмуртии на отдельных сетях вводили ограничения на АИ-92 и АИ-95. В Чувашии «Лукойл» ограничивал продажу бензина 20 литрами на автомобиль. В Саратовской области власти устанавливали лимит 30 литров на машину, в Калининградской области — 30 литров бензина и 60 литров дизеля, в Омской — 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива, а в Забайкальском крае отпуск топлива физическим лицам сокращали до 15 литров и только в бак.
Особенно показателен Иркутск. Это не прифронтовой регион и не место, где Украина напрямую поражала ближайший объект. Но именно там, по данным AP, очереди стали настолько длинными, что мэр города распорядился установить у АЗС переносные туалеты для ожидающих водителей. В Иркутске также повысили стоимость проезда в общественном транспорте, объяснив это ростом расходов на топливо. Представитель местного отделения партии «Яблоко» Павел Харитоненко сказал AP, что ему проще ходить пешком или пользоваться общественным транспортом, потому что топлива нет, а стоять в очередях он не хочет.
Цены тоже начали расходиться. Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании стараются удерживать стоимость на сетевых АЗС в рамках неформальных договоренностей с регуляторами. Но независимые АЗС, которые покупают топливо на рынке, впервые начали продавать бензин дороже 100 рублей (1,14 евро) за литр. Из-за разницы в ценах топливо быстрее исчезает именно на крупных сетевых заправках, после чего станции временно закрываются до следующей поставки.
Российские власти сначала объясняли ситуацию локальными сбоями, ажиотажным спросом и «паникой», но затем проблему пришлось признать на самом высоком уровне. 28 июня Владимир Путин заявил, что «проблемы для водителей и бизнеса сохраняются» и что на АЗС «все еще есть очереди». При этом он назвал ситуацию временной и заявил, что власти должны минимизировать последствия ударов по нефтяной инфраструктуре. Отдельно он выделил сельское хозяйство: в разгар сезона уборки урожая топливо критически важно для аграрного сектора.
Правительство пытается закрыть дефицит административными и импортными мерами. Россия уже ограничила экспорт бензина, обсуждает возможность полного запрета экспорта дизеля, а также начала искать поставки топлива за рубежом. Reuters сообщало, что Россия готовится импортировать бензин морем — редкий шаг для одной из крупнейших нефтяных держав мира. Позже агентство написало, что трейдеры продали России бензин, произведенный индийской Nayara Energy; речь шла минимум о 60 тыс. тонн топлива, отправленных из Индии.
Для Украины удары по нефтяной инфраструктуре — это не только военная, но и экономическая стратегия. Киев публично объясняет их попыткой ослабить российскую военную машину: НПЗ, нефтебазы и топливная логистика обеспечивают не только гражданских водителей, но и армию, транспорт, авиацию, снабжение фронта. Чем меньше у России стабильной переработки и чем сложнее логистика, тем дороже становится продолжение войны. AP отмечает, что украинские официальные лица описывают эту кампанию как способ давить на Москву, разрушая военную логистику и линии снабжения.