ФОТО: нефтяная держава у пустых колонок - в России растут очереди за бензином

Именно поэтому нефтяная держава внезапно оказывается в ситуации, когда бензин есть не там, где он нужен, не в том объеме и не по той цене. Россия может добывать нефть, но водителю нужна не нефть, а готовый бензин на конкретной АЗС. Если повреждены заводы, нефтебазы, терминалы и маршруты доставки, то топливо начинает застревать в логистике. Аналитики AP описывают это как огромную операцию по перераспределению запасов: в стране могут быть резервы, но они находятся «не в том месте», и быстро перебросить их в нужные регионы невозможно.