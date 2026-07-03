Жителей предупредили о том, что будет шумно: в Латвии начинаются интенсивные военные учения

В субботу, 4 июля, с 9:00 до 21:00, а также в воскресенье, 5 июля, с 9:00 до 13:00 на полигоне будут действовать подразделения латвийского Земессардзе. В это время запланированы боевые стрельбы из пулемётов и различные тактические действия с применением мин, что может сопровождаться сильным шумом в окрестностях.