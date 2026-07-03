Жителей предупредили о том, что будет шумно: в Латвии начинаются интенсивные военные учения
Фото: Shutterstock
Военные решили немного пострелять.
В Латвии

Жителей предупредили о том, что будет шумно: в Латвии начинаются интенсивные военные учения

Отдел новостей

Jauns.lv

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Жителям Адажского края и соседних регионов в ближайшие дни следует быть готовыми к усиленному шуму. На военном полигоне «Адажи» пройдут интенсивные военные учения, во время которых латвийские земессарги и артиллеристы союзных сил будут проводить боевые стрельбы с использованием пулемётов, мин и гаубиц.

Согласно предоставленной информации, военная активность на полигоне будет проходить в несколько этапов.

В субботу, 4 июля, с 9:00 до 21:00, а также в воскресенье, 5 июля, с 9:00 до 13:00 на полигоне будут действовать подразделения латвийского Земессардзе. В это время запланированы боевые стрельбы из пулемётов и различные тактические действия с применением мин, что может сопровождаться сильным шумом в окрестностях.

На следующей неделе учения продолжат военнослужащие союзных сил. С понедельника, 6 июля, по четверг, 9 июля, ежедневно с 17:00 до 23:00, а также в пятницу, 10 июля, с 17:00 до 20:00, артиллеристы союзников будут проводить на полигоне «Адажи» в Адажском крае боевые стрельбы из гаубиц.

Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) призывают жителей не беспокоиться, услышав звуки выстрелов, и с пониманием отнестись к проходящим военным учениям, которые имеют важное значение для поддержания обороноспособности страны и совершенствования боевой готовности.

НВС также выражают благодарность жителям за понимание и поддержку в укреплении безопасности Латвии.

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