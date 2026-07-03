Жителей предупредили о том, что будет шумно: в Латвии начинаются интенсивные военные учения
Жителям Адажского края и соседних регионов в ближайшие дни следует быть готовыми к усиленному шуму. На военном полигоне «Адажи» пройдут интенсивные военные учения, во время которых латвийские земессарги и артиллеристы союзных сил будут проводить боевые стрельбы с использованием пулемётов, мин и гаубиц.
Согласно предоставленной информации, военная активность на полигоне будет проходить в несколько этапов.
В субботу, 4 июля, с 9:00 до 21:00, а также в воскресенье, 5 июля, с 9:00 до 13:00 на полигоне будут действовать подразделения латвийского Земессардзе. В это время запланированы боевые стрельбы из пулемётов и различные тактические действия с применением мин, что может сопровождаться сильным шумом в окрестностях.
На следующей неделе учения продолжат военнослужащие союзных сил. С понедельника, 6 июля, по четверг, 9 июля, ежедневно с 17:00 до 23:00, а также в пятницу, 10 июля, с 17:00 до 20:00, артиллеристы союзников будут проводить на полигоне «Адажи» в Адажском крае боевые стрельбы из гаубиц.
Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) призывают жителей не беспокоиться, услышав звуки выстрелов, и с пониманием отнестись к проходящим военным учениям, которые имеют важное значение для поддержания обороноспособности страны и совершенствования боевой готовности.
НВС также выражают благодарность жителям за понимание и поддержку в укреплении безопасности Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что ранение женщины в Ритабулли, возможно, связано с проходившими поблизости военными учениями.