От небольшого городка в Видземе до мировых рынков - история успеха Rūjienas saldējums
В латвийской пищевой промышленности есть лишь несколько брендов, чье название само по себе стало знаком качества. Rūjienas saldējums (Руйиенское мороженое) — один из них. Предприятие, созданное в небольшом городке Видземского края Руйена, за десятилетия стало одним из символов производства мороженого в Латвии. Сегодня его продукция попадает не только в морозильные камеры местных магазинов, но и на такие далекие рынки, как Австралия, Новая Зеландия, Маврикий, Гватемала, Ирак, Катар и многие другие страны мира.
Руководитель предприятия Игорь Миезис отмечает, что за каждым этапом развития стояли не только удачные решения, но и готовность рисковать, инвестировать и постоянно искать новые возможности. Самый большой риск в бизнесе — это остановиться, и именно желание не останавливаться на достигнутом стало одной из главных движущих сил развития компании.
Однако эта история не только о мороженом. Это история о том, как предприятие из провинциального городка сумело создать экспортоспособное пищевое производство в то время, когда латвийский рынок становится все меньше, а конкуренция в мире только растет. Опыт Rūjienas saldējums показывает, что географическое положение в наши дни больше не является определяющим фактором — гораздо важнее способность создать продукт со своей идентичностью и найти для него покупателя за пределами Латвии.
От местного производителя к экспортеру
История Rūjienas saldējums — пример того, что размер компании не всегда определяет ее способность конкурировать на мировом рынке. Хотя в индустрии мороженого доминируют международные концерны с огромными бюджетами, небольшое предприятие тоже может найти свое место, предложив нечто уникальное. Именно это мышление сформировало стратегию развития компании: она не пыталась стать крупнейшим производителем в мире, а стремилась найти свою нишу и предложить качественный, отличающийся продукт со своей историей.
Такой подход позволил Rūjienas saldējums достичь стран, которые поначалу могли показаться очень далекими от маленького городка в Видземе. «У нас будет 80 экспортных стран», — с уверенностью говорит Игорь Миезис, делясь долгосрочным видением. Эти амбиции могут показаться смелыми, однако пройденный компанией путь доказывает, что даже в небольшом латвийском городе можно создать продукт, способный конкурировать на международном рынке.
Экспорт стал одним из важнейших направлений развития Rūjienas saldējums. Тем не менее, выход на зарубежные рынки — непростой процесс, ведь у каждой страны свои потребительские привычки, требования и конкурентная среда.
Один из важнейших бизнес-принципов, который подчеркивает Игорь Миезис, — это готовность брать на себя риск при сохранении сильной команды и способности удерживать фокус на долгосрочных целях. По его мнению, предприятие не может рассчитывать на прорыв, просто повторяя то, что уже делают крупные мировые игроки. Конкурировать с международными гигантами, предлагая идентичные продукты, для маленькой компании было бы практически невозможно. Преимуществом Rūjienas saldējums всегда была способность создавать нечто иное — продукт со своей историей, характером и добавленной стоимостью.
«У нас есть возможность придумать что-то такое, что человек увидит и скажет: "Да, это что-то особенное!" И тогда это либо удается, либо нет», — признает руководитель предприятия.
Конкурентоспособность нужно искать в нишевых продуктах, инновациях и способности создавать то, что крупные игроки рынка еще не предлагают или не могут сделать так же гибко и быстро. Конечно, каждый новый продукт — это риск. Чем инновационнее идея, тем выше вероятность, что рынок ее не примет. Однако именно риск является неотъемлемой частью развития. Опыт компании показывает, что долгосрочный рост часто обеспечивают именно смелые решения, а не желание сохранить статус-кво.
Игорь Миезис отмечает, что в Латвии неудачи в бизнесе зачастую воспринимаются слишком болезненно. В других странах, например, в США, неудачный проект или даже банкротство часто рассматриваются как опыт, на котором предприниматель учится. В Латвии же неудача до сих пор нередко воспринимается как личное поражение. Но без упорства и смелости пробовать новое невозможно достичь больших успехов.
Своевременная ориентация на экспортные рынки была одним из ключевых стратегических решений. Экспорт воспринимался не как дополнительная возможность или резервный вариант, а как необходимое условие для долгосрочного роста. Это потребовало инвестиций в развитие продуктов, поиск партнеров и умение адаптироваться к требованиям рынков разных стран, но именно такой подход позволил компании постепенно закрепиться на международной арене. Опыт Rūjienas saldējums подтверждает, что экспорт — это не быстрый результат, а долгосрочные вложения в построение отношений и завоевание доверия. Нередко проходит несколько лет, прежде чем первоначальные инвестиции на зарубежных рынках начинают приносить отдачу.
Следующий шаг в развитии — производство десертов
Компания Rūjienas saldējums делает следующий шаг в своем развитии и планирует создать новое производство замороженных десертов в Сигулдском крае. В настоящее время ведется активная работа над продуктами, которые могут стать новой историей успеха латвийского экспорта продуктов питания.
«Думаю, что у них может быть очень большой успех», — говорит руководитель компании, подчеркивая, что создание инновационных продуктов всегда связано с большой долей неизвестности. Этот проект означает не только расширение производственных мощностей, но и развитие совершенно новой категории продукции, а также укрепление позиций компании на международных рынках.
При этом Игорь Миезис признает, что новые идеи никогда не рождаются за один день. Они складываются под влиянием множества факторов, поскольку «ни одна идея не бывает односторонней. В каждой идее очень много различных аспектов — и наблюдения за рынком, и общение с людьми, и наш собственный опыт, и эксперименты».
Новое производство — это также важное финансовое решение. Оно требует значительных инвестиций и тщательной оценки, поскольку будущее компании во многом зависит от того, найдут ли новые продукты свое место на рынке. Однако руководство компании считает, что долгосрочное развитие нельзя строить исключительно на успешных продажах уже существующей продукции. Это возможность не только увеличить объемы производства, но и создать совершенно новые продукты с более высокой добавленной стоимостью и еще большим экспортным потенциалом.
Необходимо думать о том, каким будет рынок через пять, десять и даже двадцать лет. Решения такого масштаба никогда не бывают полностью безопасными, поскольку заранее невозможно знать, как рынок воспримет новый продукт и насколько быстро окупятся вложенные средства. Однако, по мнению руководителя, в долгосрочной перспективе гораздо больший риск — не развиваться. Компания не может полагаться лишь на то, что до сих пор приносило успех. Меняются потребительские привычки, рыночные тенденции и конкурентная среда, поэтому необходимо постоянно искать новые направления развития.
Инвестиции в новые технологии, разработку продукции и экспорт — это не разовое решение, а непрерывный процесс, который позволяет компании сохранять конкурентоспособность. Не каждая идея становится успешным продуктом, однако каждая попытка дает новые знания о потребителях и рынке. Новая линейка десертов — еще одно подтверждение этой философии. Компания не намерена просто увеличивать объемы производства мороженого, а стремится найти следующую крупную идею, которая сможет удивить потребителей в разных странах мира.
Многие производители продуктов питания на протяжении долгого времени опираются на один успешный продукт, однако в долгосрочной перспективе это создает риски. Потребительские привычки меняются, конкуренция усиливается, а рынок становится все менее предсказуемым. Поэтому разработка новых продуктов в компании рассматривается не как дополнительная возможность, а как необходимое условие будущего роста.
Вместе с тем развитие компании неотделимо от общей экономической и демографической ситуации в стране. Игорь Миезис отмечает, что в долгосрочной перспективе не может существовать ситуации, при которой у компании дела идут хорошо, а общая ситуация в стране ухудшается.
«Обычно не бывает так, что во всем доме все плохо, а в одной комнате все хорошо. В краткосрочной перспективе это возможно, но в долгосрочной — нет».
По его мнению, Латвия должна научиться мыслить на десятилетия вперед. Изменения в демографической ситуации, доступность рабочей силы и модель развития государства станут вопросами, которые определят будущее не только отдельных компаний, но и всей страны. Предприниматели, планирующие инвестиции в десятки миллионов евро и принимающие решения, последствия которых будут ощущаться десятилетиями, хотят видеть такой же долгосрочный подход и на государственном уровне. Игорь Миезис считает, что необходима смелость принимать и сложные решения, думая о том, какую Латвию мы оставим следующим поколениям.
Руйиена всегда останется сердцем компании
Несмотря на международные амбиции и новый проект в Сигулдском крае, корни предприятия остаются в Руйиене. Именно здесь продолжается производство мороженого, создаются новые вкусы и развиваются идеи. Рассматривались различные варианты развития, включая расширение деятельности за пределами Латвии, но решение однозначно — дом компании остается в Руйиене.
«Мы никуда не собираемся уходить. Мы остаемся в Латвии. Мы верим в будущее Латвии и в то, что наш собственный рост — как в бизнесе, так и каждого индивидуально — не может быть оторван от развития нашего государства», — подчеркивает Игорь Миезис. Этот выбор не только эмоциональный, но и стратегический. Компания хочет доказать, что даже в небольшом латвийском городке можно создать продукт с амбициями мирового масштаба.
Еще один важнейший вопрос, с которым рано или поздно сталкивается любой устойчивый бизнес, — это преемственность. Многие латвийские предприниматели, создававшие свои компании на протяжении 20, 30 и более лет, сейчас думают о том, кому передать накопленные знания и ответственность в будущем. Игорь Миезис признает, что изначально его целью не было создание семейного бизнеса. Однако жизнь направила эту историю по другому руслу: сейчас и сын, и дочь активно вовлечены в работу предприятия и изучают все бизнес-процессы. Это дает чувство уверенности в завтрашнем дне.
«Нет вопросов о том, кто продолжит работу компании, если я когда-нибудь решу отдохнуть. Правда, пока я еще не собираюсь уставать», — с улыбкой говорит он.
Вовлечение нового поколения означает не просто продолжение деятельности, но и приток новых идей, иной взгляд на технологии, потребительские привычки и будущие возможности.
Пример Rūjienas saldējums показывает, что основой роста является не только хороший рецепт. Это способность принимать рискованные решения, инвестировать в будущее и сохранять уверенность в том, что даже компания из небольшого латвийского города может стать известной во всем мире. За каждым достижением стоят годы труда, неопределенность, риски и решения, правильность которых можно оценить лишь спустя время. Это последовательное стремление постоянно развиваться, не бояться перемен и сохранять уверенность в том, что даже небольшое латвийское предприятие способно создать продукт с глобальным потенциалом.
Еще один важный урок заключается в необходимости постоянно инвестировать в развитие. Для производственных предприятий конкурентоспособность невозможна без регулярных вложений в технологии, повышение эффективности и разработку новых продуктов. Даже успешные компании не могут позволить себе долго оставаться на месте, поскольку рынок, технологии и потребительские привычки меняются гораздо быстрее, чем прежде.
Говоря о ближайших пяти–десяти годах, Игорь Миезис строит амбициозные планы. Он видит Rūjienas saldējums компанией, которая продолжает работать в своем родном городе, создает новые продукты и одновременно становится еще более узнаваемой на международном уровне. Руководитель предприятия считает, что достигнутые успехи — не повод останавливаться. Напротив, каждый новый этап развития ставит новые вопросы и открывает новые возможности. Новый завод по производству десертов в Сигулдском крае, инновации в разработке продукции и стремление выйти еще на десятки новых экспортных рынков знаменуют собой новую главу в истории компании.
Сегодня экспорт, инновации и готовность адаптироваться к изменениям — уже не выбор, а необходимость для бизнеса. Даже небольшая компания может успешно конкурировать на мировых рынках, если способна мыслить на долгосрочную перспективу, инвестировать в развитие и не боится риска. История Rūjienas saldējums служит ценным примером и для других латвийских предпринимателей. Во-первых, небольшой внутренний рынок не является препятствием для международных амбиций. Во-вторых, экспорт — это марафон, а не спринт. В-третьих, инновации и новые продукты зачастую становятся единственным способом для небольших компаний конкурировать с глобальными лидерами рынка. В свою очередь, долгосрочное мышление и готовность инвестировать в развитие становятся необходимым условием устойчивости компании в последующие десятилетия.