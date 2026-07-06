От небольшого городка в Видземе до мировых рынков - история успеха Rūjienas saldējums

Сегодня экспорт, инновации и готовность адаптироваться к изменениям — уже не выбор, а необходимость для бизнеса. Даже небольшая компания может успешно конкурировать на мировых рынках, если способна мыслить на долгосрочную перспективу, инвестировать в развитие и не боится риска. История Rūjienas saldējums служит ценным примером и для других латвийских предпринимателей. Во-первых, небольшой внутренний рынок не является препятствием для международных амбиций. Во-вторых, экспорт — это марафон, а не спринт. В-третьих, инновации и новые продукты зачастую становятся единственным способом для небольших компаний конкурировать с глобальными лидерами рынка. В свою очередь, долгосрочное мышление и готовность инвестировать в развитие становятся необходимым условием устойчивости компании в последующие десятилетия.