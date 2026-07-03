Пни вместо трибун: пресс-конференция президентов Латвии и Эстонии вызвала вопросы
Во время государственного визита президента Латвии в Эстонию внимание многих привлекла не только повестка переговоров, но и необычная деталь — вместо привычных трибун лидеры двух стран выступали за огромными пнями.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что президент Латвии Эдгар Ринкевич сделал то, чего не делал ни один его предшественник - в рамках государственного визита в Эстонии он посетил остров Рухну.
Интересно, что этот визит запомнился необычной деталью - во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом политики выступали не за традиционными трибунами, а за двумя массивными древесными пнями. Фотография быстро разошлась по латвийским и эстонским СМИ, вызвав у многих вопрос: почему организаторы выбрали именно такое оформление?
Официальных объяснений ни канцелярия президента Эстонии, ни организаторы визита не давали. Однако контекст мероприятия позволяет предположить, что это было сознательное дизайнерское решение. Пресс-конференция проходила под открытым небом после совместной посадки дерева президентами. Сам остров Рухну известен своей нетронутой природой, лесами и традиционным укладом жизни. Использование натуральных древесных стволов вместо стандартных трибун органично вписывалось в атмосферу острова.
Пользователи, комментировавшие фотографии, в основном восприняли необычную идею с юмором. В комментариях отмечали, что это, пожалуй, «самые экологичные трибуны» для пресс-конференции, шутили, что на небольшом острове «все должно быть из дерева», а некоторые назвали такое решение «типично балтийским минимализмом». Другие писали, что такие трибуны выглядят гораздо естественнее привычных пластиковых или металлических конструкций и отлично подходят для острова, окруженного лесом.