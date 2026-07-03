Пни вместо трибун: пресс-конференция президентов Латвии и Эстонии вызвала вопросы

Пользователи, комментировавшие фотографии, в основном восприняли необычную идею с юмором. В комментариях отмечали, что это, пожалуй, «самые экологичные трибуны» для пресс-конференции, шутили, что на небольшом острове «все должно быть из дерева», а некоторые назвали такое решение «типично балтийским минимализмом». Другие писали, что такие трибуны выглядят гораздо естественнее привычных пластиковых или металлических конструкций и отлично подходят для острова, окруженного лесом.