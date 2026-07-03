Пунтулис: Россия десятилетиями использовала русский язык как инструмент влияния и раскола общества
Спор вокруг русского языка в учреждениях культуры получил продолжение. После критики Рижского русского театра министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что спектакли на русском языке не находятся под угрозой, но публичная коммуникация госучреждений должна укреплять единое пространство на латышском языке.
Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому Министерство культуры, его подведомственные учреждения и капитальные общества должны исключить использование русского языка из публичной коммуникации. Требование касается ситуаций, связанных с выполнением функций учреждений: например, международных мероприятий, стратегий, рекламы и сайтов.
В Министерстве культуры поясняли, что распоряжение основано на Сатверсме, где закреплено, что государственным языком Латвии является латышский. Также министр ссылался на решение Конституционного суда от 30 марта 2026 года, в котором подчеркивается значение латышского языка как единственного государственного языка для существования Латвии, работы демократического общества и общественной сплоченности.
Согласно распоряжению, новые требования учреждения должны внедрить до 30 июля. При этом ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы создан на русском языке.
Против распоряжения выступило руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова. В открытом письме директор театра Дана Бйорк заявила, что решение министра противоречит нескольким документам, регулирующим деятельность театра. Среди них — распоряжение Кабинета министров 2022 года о сохранении участия государства в театре, которое подписали тогдашний премьер Кришьянис Кариньш и сам Пунтулис, занимавший тогда пост министра культуры.
В театре считают, что распоряжение также противоречит задачам, делегированным Министерством культуры. Они предусматривают привлечение зрителей из числа нацменьшинств к культурному пространству Латвии, содействие интеграции общества и межкультурному диалогу. Кроме того, театр указывает, что решение не согласуется с его среднесрочной стратегией развития на 2025-2028 годы.
Руководство театра заявило, что распоряжением фактически пытаются ввести новый запрет на информирование аудитории на русском языке. По мнению театра, такое ограничение основных прав нельзя устанавливать внутренним административным приказом министра. В письме также напоминается, что Конституционный суд поручил Сейму до 1 мая 2027 года найти баланс между защитой латышского языка, прав нацменьшинств и государственной безопасности.
В театре выразили опасения, что распоряжение было принято «непродуманно и поспешно». По мнению руководства, это может указывать скорее на предвыборную агитацию и политические решения, чем на взвешенное управление капитальным обществом.
Театр также предупреждает, что полное исключение русского языка из публичной коммуникации может затруднить передачу информации части общества, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, которые пользуются возможностью бесплатно посещать спектакли. Кроме того, это, по оценке театра, может негативно повлиять на финансовые показатели. Руководство подчеркивает, что в публичной коммуникации соблюдает Закон о государственном языке и не обращается к обществу только на русском языке.
После критики со стороны театра министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что культура не находится под угрозой. По его словам, Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить спектакли на русском языке, сохранять свою художественную идентичность и обогащать культурное пространство Латвии. Министр подчеркнул, что искусство не должно терять свое многообразие.
Однако, по мнению Пунтулиса, публичная коммуникация государственных учреждений выполняет другую функцию. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех жителей Латвии — в том числе латвийских русских, поляков и белорусов — объединяет один государственный язык, латышский.
«Постоянная агрессия России и проводимая ею политика влияния существенно изменили среду безопасности в Европе. В этих условиях укрепление государственного языка не является выступлением против какой-либо части общества. Это ответственное действие государства, которое укрепляет сплоченность общества, его устойчивость и общее информационное пространство», — заявил Пунтулис.
Министр также сказал, что на протяжении десятилетий Россия использовала русский язык не как средство общения, а как инструмент влияния и раскола общества. По его словам, обязанность Латвии — сделать этот механизм неэффективным.
Пунтулис отметил, что в публичном пространстве людей должен объединять латышский язык, а в культурном пространстве при этом сохраняется творческая свобода. По его словам, эти принципы не исключают друг друга, а вместе формируют сильное, демократическое и безопасное Латвийское государство.