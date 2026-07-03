Пунтулис: Россия десятилетиями использовала русский язык как инструмент влияния и раскола общества

Театр также предупреждает, что полное исключение русского языка из публичной коммуникации может затруднить передачу информации части общества, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, которые пользуются возможностью бесплатно посещать спектакли. Кроме того, это, по оценке театра, может негативно повлиять на финансовые показатели. Руководство подчеркивает, что в публичной коммуникации соблюдает Закон о государственном языке и не обращается к обществу только на русском языке.