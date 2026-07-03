В Латвии вырос интерес жителей к донорству органов после смерти
Решение, которое однажды может спасти чью-то жизнь, все чаще принимают заранее. В Латвии растет число жителей, которые через систему E-veselība выражают свое согласие или отказ на донорство органов после смерти.
На портале системы электронного здравоохранения e-veseliba.gov.lv свое согласие или несогласие на донорство органов, тканей или тела после смерти выразили 52 989 жителей. Большинство из них — 60 % — дали согласие на использование своих органов после смерти. Пока этой возможностью воспользовались лишь 2,85 % жителей Латвии, но их число растет.
Член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис отметил: «Тот факт, что все больше жителей выражают в системе E-veselība свою волю относительно донорства органов и тканей, свидетельствует как о растущем доверии к цифровым решениям в сфере здравоохранения, так и об увеличении осведомленности о важности донорства органов. Кроме того, люди все чаще хотят самостоятельно принимать решения, касающиеся собственного тела, не перекладывая решение этого сложного вопроса на плечи своих близких».
До 1 июля этого года отметку о согласии или запрете на донорство органов для целей трансплантации сделали в общей сложности 48 721 житель, при этом 60% из них дали свое согласие.
В свою очередь, решение о донорстве тканей после смерти приняли 47 026 жителей, из которых 60% согласились на дальнейшее использование своих тканей. Отметку о разрешении или запрете на использование тела в учебных, научных и других целях сделали 30 635 жителей, однако лишь треть из них дала на это согласие.
В целом женщины активнее выражали свое мнение относительно донорства органов, тканей или тела — на них приходится 68% всех поданных заявлений. Наиболее активными также оказались жители в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет.
Чтобы выразить свою волю, необходимо авторизоваться в системе электронной медицины E-veselība и выбрать раздел «Personas dati» (Личные данные) — «Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas» (Разрешения на использование органов и тела). Свое решение можно изменить в любое время.