В Латвии вырос интерес жителей к донорству органов после смерти

Член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис отметил: «Тот факт, что все больше жителей выражают в системе E-veselība свою волю относительно донорства органов и тканей, свидетельствует как о растущем доверии к цифровым решениям в сфере здравоохранения, так и об увеличении осведомленности о важности донорства органов. Кроме того, люди все чаще хотят самостоятельно принимать решения, касающиеся собственного тела, не перекладывая решение этого сложного вопроса на плечи своих близких».