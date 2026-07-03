Хакеры добрались до производителя лекарств Olpha: что известно

В Cert.lv поясняют, что во время анализа инцидента с LVM было установлено: тот же злоумышленник получил доступ и к серверу Olpha. При этом в учреждении подчеркивают, что, хотя за оба киберинцидента отвечает один и тот же атакующий, технически эти случаи не связаны между собой и произошли независимо друг от друга.