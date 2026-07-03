Хакеры добрались до производителя лекарств Olpha: что известно
Атака на Latvijas valsts meži (LVM) оказалась не единственным инцидентом: Cert.lv установила, что тот же киберзлоумышленник получил доступ и к серверу производителя лекарств Olpha.
В Cert.lv поясняют, что во время анализа инцидента с LVM было установлено: тот же злоумышленник получил доступ и к серверу Olpha. При этом в учреждении подчеркивают, что, хотя за оба киберинцидента отвечает один и тот же атакующий, технически эти случаи не связаны между собой и произошли независимо друг от друга.
Cert.lv начала проверку инцидента в Olpha. Установлено, что был получен несанкционированный доступ как минимум к одной информационной системе компании — серверу. Данные при этом не были зашифрованы. Также зафиксировано удаление журналов доказательств — лог-файлов.
На данный момент Olpha ограничила последствия инцидента. Затронут только один сервер, и пока компания не выявила дополнительного ущерба. Анализ инцидента в сотрудничестве с предприятием продолжается.
По данным мониторинга киберпространства Cert.lv, иностранная финансово мотивированная группировка, занимающаяся вымогательским ПО ransomware, продолжает активность в латвийском киберпространстве.
В учреждении указывают, что эта группировка целенаправленно ищет новые потенциальные уязвимости в инфраструктуре организаций государственного и частного сектора.
Чтобы помочь организациям своевременно выявлять возможные угрозы, Cert.lv опубликовала сетевые индикаторы инфраструктуры злоумышленника, выявленные в инциденте с LVM. Информация об индикаторах атаки может дополняться.
Cert.lv призывает организации использовать эти данные для мониторинга своих сетей, особенно субъектов Национального закона о кибербезопасности и держателей критической инфраструктуры, которые пока не пользуются услугами Cert.lv.
Также в контексте киберинцидента LVM Cert.lv подготовила и опубликовала рекомендации по укреплению устойчивости инфраструктуры к киберугрозам. Их цель — помочь учреждениям и организациям снизить риски кибератак и улучшить способность вовремя выявлять и предотвращать угрозы.