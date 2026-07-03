В Narvesen объяснили исчезновение киосков по всей Латвии - виновато одно решение правительства
Маленькие киоски Narvesen у остановок постепенно исчезают с улиц Латвии. В компании заявили, что после ужесточения правил продажи табачных изделий такой формат торговли стал убыточным.
После изменений в правилах торговли табачными изделиями поток покупателей в небольшие киоски сократился, а вместе с ним снизилась и потенциальная прибыль. Об этом в интервью заявила председатель правления компании Reitan Convenience Latvia, управляющей сетями Narvesen и Caffeine, Даце Довидена.
Комментируя исчезновение небольших киосков у остановок общественного транспорта и в других местах, Довидена пояснила, что это связано с новой концепцией развития сети. По ее словам, Narvesen стремится стать для покупателей первым выбором при покупке напитков и готовой еды навынос. Для этого необходимы соответствующие условия, которым небольшие газетные киоски уже не отвечают — как из-за ограниченной площади, так и из-за требований законодательства к торговым точкам, реализующим продукты питания.
При этом Довидена отметила, что раньше такие киоски были успешным бизнесом, а многие франчайзи охотно работали именно в этом формате. Однако в 2025 году вступили в силу изменения законодательства, ограничившие продажу табачных изделий. Поскольку табачная продукция являлась одной из основных товарных категорий для небольших киосков, это существенно сократило поток покупателей и потенциальную прибыль. В результате такие торговые точки фактически стали убыточными.
По словам Довидены, решение отказаться от небольших киосков далось компании нелегко. «Франчайзи не являются нашими сотрудниками, поэтому мы не можем просто предоставить им другую работу. Однако мы предлагали им свободные торговые точки или возможность работать у других франчайзи. Мы старались найти решения там, где это было возможно», — сказала она.
Вместе с тем глава компании подчеркнула, что будущее Narvesen не связано с небольшими киосками. Отказ от них позволяет высвободить средства для инвестиций в развитие других форматов. В прошлом году компания модернизировала пять торговых точек, а в нынешнем году работа по обновлению продолжится. Кроме того, Narvesen разрабатывает новые концепции магазинов.