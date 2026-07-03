В Narvesen объяснили исчезновение киосков по всей Латвии - виновато одно решение правительства

При этом Довидена отметила, что раньше такие киоски были успешным бизнесом, а многие франчайзи охотно работали именно в этом формате. Однако в 2025 году вступили в силу изменения законодательства, ограничившие продажу табачных изделий. Поскольку табачная продукция являлась одной из основных товарных категорий для небольших киосков, это существенно сократило поток покупателей и потенциальную прибыль. В результате такие торговые точки фактически стали убыточными.