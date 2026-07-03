В Нью-Йорке у здания ООН тибетский активист совершил самосожжение
У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке произошла трагедия: мужчина совершил самосожжение и позже скончался. По данным СМИ, погибший был тибетским активистом, протестовавшим против политики Китая в отношении национальных меньшинств.
По сведениям издания, он был одет в монашескую одежду, положил на тротуар тибетский флаг и совершил самосожжение на оживленной улице у здания ООН. После случившегося полиция обнаружила плакат с надписью "China out of Tibet".
Внимание: видео содержит шокирующие кадры.
What a ruthless, inhuman, and utterly devoid of empathy society!— Revolutionary Monk (@RevolutionMonk) July 3, 2026
Tibetan activist Lobga Rangzen, carrying a Tibetan flag near the United Nations headquarters in New York, set himself on fire in an appeal for Tibetan independence.
A fellow human being was burning alive, yet tens… pic.twitter.com/5eU1n3yZr8
Президент Международной кампании за Тибет Тенчо Гьяцо сообщил агентству AFP, что погибшим является Лобга Рангзем, который посвятил себя мирной кампании, стремясь привлечь внимание мирового сообщества к кризису с правами человека в Тибете.
По его словам, Рангзем протестовал против нового китайского закона «О содействии этническому единству и прогрессу», целью которого является формирование единой национальной идентичности среди различных этнических групп страны.
Критики коммунистического режима в Пекине утверждают, что этот закон еще сильнее ограничит права преследуемых этнических меньшинств, в том числе уйгуров и тибетцев.
Самосожжения тибетцев как форма протеста против власти Китая в Тибете происходят с конца 2000-х годов. По данным правозащитных организаций, с 2009 года были зафиксированы более 150 таких случаев в разных странах.