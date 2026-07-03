В Нью-Йорке у здания ООН тибетский активист совершил самосожжение
Фото: Скриншот видео
Активист совершил самосожжение у здания ООН.
В мире

В Нью-Йорке у здания ООН тибетский активист совершил самосожжение

Отдел новостей

Otkrito.lv

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У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке произошла трагедия: мужчина совершил самосожжение и позже скончался. По данным СМИ, погибший был тибетским активистом, протестовавшим против политики Китая в отношении национальных меньшинств.

По сведениям издания, он был одет в монашескую одежду, положил на тротуар тибетский флаг и совершил самосожжение на оживленной улице у здания ООН. После случившегося полиция обнаружила плакат с надписью "China out of Tibet".

Внимание: видео содержит шокирующие кадры.

Президент Международной кампании за Тибет Тенчо Гьяцо сообщил агентству AFP, что погибшим является Лобга Рангзем, который посвятил себя мирной кампании, стремясь привлечь внимание мирового сообщества к кризису с правами человека в Тибете.

По его словам, Рангзем протестовал против нового китайского закона «О содействии этническому единству и прогрессу», целью которого является формирование единой национальной идентичности среди различных этнических групп страны.

Критики коммунистического режима в Пекине утверждают, что этот закон еще сильнее ограничит права преследуемых этнических меньшинств, в том числе уйгуров и тибетцев.

Самосожжения тибетцев как форма протеста против власти Китая в Тибете происходят с конца 2000-х годов. По данным правозащитных организаций, с 2009 года были зафиксированы более 150 таких случаев в разных странах.

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