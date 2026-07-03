PTAC закрыл доступ жителям Латвии к подозрительному интернет-магазину
Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) принял решение ограничить доступ к интернет-сайту marta-riga.com. Такое решение принято из-за выявленных серьёзных нарушений прав потребителей при ведении коммерческой деятельности.
PTAC установил, что на сайте marta-riga.com товары предлагаются на латышском языке с заключением дистанционных договоров купли-продажи, однако отсутствует обязательная по закону информация о продавце и условиях дистанционной торговли. На сайте не указаны название продавца, регистрационный номер, юридический адрес, а также отсутствует форма отказа от покупки.
Кроме того, покупателям предоставляется вводящая в заблуждение информация о распродажах и закрытии магазина. Так, на сайте утверждается, что магазин Marta Rīga после долгих лет работы навсегда прекращает деятельность. Однако PTAC выяснил, что домен сайта был зарегистрирован совсем недавно — 3 апреля 2026 года — анонимно через американского регистратора, а сам сайт размещён на сервере в Канаде.
Также PTAC установил, что на сайте используются сообщения о крупных скидках и срочности покупки, такие как «Годовая распродажа — скидки до 80%», «Последний шанс» и «Купите комплект прямо сейчас». По мнению ведомства, подобные заявления искусственно создают ощущение срочности и оказывают влияние на решения покупателей.
3 июня 2026 года PTAC направил продавцу запрос по указанному на сайте адресу электронной почты с требованием устранить выявленные нарушения и предоставить объяснения. В установленный срок ответа получено не было, нарушения также не были устранены, после чего ведомство приняло решение ограничить доступ к сайту.
PTAC призывает потребителей проявлять особую осторожность при покупках в интернет-магазинах, где отсутствует чёткая информация о продавце, его юридическом адресе, способах связи, праве на отказ от покупки и других обязательных условиях дистанционной торговли.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC предупредил покупателей и заблокировал два латвийских интернет-магазина.