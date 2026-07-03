PTAC закрыл доступ жителям Латвии к подозрительному интернет-магазину

Кроме того, покупателям предоставляется вводящая в заблуждение информация о распродажах и закрытии магазина. Так, на сайте утверждается, что магазин Marta Rīga после долгих лет работы навсегда прекращает деятельность. Однако PTAC выяснил, что домен сайта был зарегистрирован совсем недавно — 3 апреля 2026 года — анонимно через американского регистратора, а сам сайт размещён на сервере в Канаде.