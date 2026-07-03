Rīgas namu pārvaldnieks станет акционерным обществом. Что это значит для жителей столицы?
Муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks меняет юридическую форму — из общества с ограниченной ответственностью (SIA) она станет акционерным обществом (AS). Соответствующие изменения в уставе утвердило самоуправление Риги, продолжая подготовку предприятия к возможному размещению акций на бирже.
Компания сохранит свою юридическую идентичность — останется тем же предприятием со всеми существующими правами и обязательствами. Для клиентов и партнёров ничего не изменится, никаких дополнительных действий с их стороны не потребуется.
Как пояснил вице-мэр Риги по вопросам жилья и окружающей среды Эдвард Ратниекс, самоуправление ищет наиболее выгодную модель вывода акций предприятия на биржу.
«Такой сценарий учитывает интересы Риги как единственного акционера, а также интересы рижан — нынешних и будущих клиентов компании, которые должны получать качественные услуги от предприятия с прозрачной системой управления. Преобразование в акционерное общество является необходимым практическим условием для выхода компании на биржу», — отметил он.
Председатель правления компании Марис Озолиньш подчеркнул, что предприятие рассматривает этот шаг не как формальность, а как новый этап развития.
«Для наших клиентов и партнёров в повседневной работе ничего не изменится. Для самой компании это означает более высокие стандарты корпоративного управления и последовательную подготовку к возможному размещению акций на бирже», — заявил Озолиньш.
С этого года, после изменений в законодательстве об управлении многоквартирными жилыми домами, Rīgas namu pārvaldnieks работает в условиях свободной конкуренции, и самоуправление больше не может оставаться единственным владельцем предприятия. Поэтому в конце февраля Рижская дума приняла решение начать подготовку к листингу компании на бирже.
Rīgas namu pārvaldnieks — крупнейшая в Латвии компания по управлению жилыми домами. Созданная как муниципальное предприятие, сегодня она работает без дотаций самоуправления и предоставляет клиентам полный спектр услуг по управлению и обслуживанию недвижимости.
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