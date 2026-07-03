Rīgas namu pārvaldnieks станет акционерным обществом. Что это значит для жителей столицы?

С этого года, после изменений в законодательстве об управлении многоквартирными жилыми домами, Rīgas namu pārvaldnieks работает в условиях свободной конкуренции, и самоуправление больше не может оставаться единственным владельцем предприятия. Поэтому в конце февраля Рижская дума приняла решение начать подготовку к листингу компании на бирже.