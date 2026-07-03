США предупредили: Россия готовит провокацию в стране НАТО
США предупредили Польшу о возможной российской провокации на территории НАТО. По данным источников Onet и The Telegraph, Москва может попытаться ударить по критической инфраструктуре, устроить инцидент на границе или использовать Беларусь и Калининград, чтобы проверить реакцию альянса и ослабить поддержку Украины.
Вашингтон уже несколько раз предупреждал Варшаву о таком плане, сообщили источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, изданию Onet.
Цель российской провокации — усилить напряженность и вынудить западных союзников приостановить помощь Украине. По данным источников, такая операция может быть проведена в течение нескольких месяцев.
Польские источники в сфере безопасности также не исключают более традиционный сценарий — например, небольшое наземное вторжение российских военных на восточном фланге НАТО.
По данным источников Onet в сфере безопасности, среди возможных сценариев — атака дронов на объекты критической инфраструктуры, например электростанции, или имитация авиаударов, которая вынудит Польшу задействовать системы ПВО.
Один из польских разведывательных источников заявил, что в наиболее экстремальном сценарии может произойти «гибридная атака в приграничном регионе».
Тот же источник отметил, что возможен и вооруженный заход на территорию Польши российских или белорусских военных.
Россия могла бы представить это как случайный заход на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную «спасательную операцию» для эвакуации вертолета с технической неисправностью.
По словам польских источников Onet, Москва может рассчитывать на то, что в такой ситуации Польша не откроет огонь по российским или белорусским военным, а под давлением США будет вынуждена вести переговоры с Россией или Беларусью вместо жесткого военного ответа.
Сценарий, при котором россияне покинут территорию Польши по итогам переговоров, а не потому, что их к этому принудили военным путем, в Москве сочли бы победой.
Одним из центральных требований России на таких переговорах в обмен на вывод сил из Польши могло бы стать прекращение западной поддержки Украины.
Источник, близкий к польскому президенту, заявил, что США «систематически информируют Польшу о все новых российских планах обычной атаки на восточный фланг НАТО, из которых Польша вовсе не исключена».
Второй источник — посол одной из стран-союзников Польши по НАТО — также подтвердил, что провокация в одной из стран Балтии и/или в Польше является серьезным риском. То же самое подтвердил третий источник в Министерстве обороны Польши.
Четвертый источник в сфере безопасности из стран Балтии подтвердил The Telegraph, что такие планы обсуждаются в Москве. После этого Россия может попытаться заявить, что провокацию якобы устроила Украина.
Любая наземная атака России может быть организована либо из Калининграда — российского эксклава к северу от Польши, где размещено ядерное оружие, — либо из Беларуси на востоке.
Такие методы являются для России фактически единственным реалистичным способом устроить провокацию. Поскольку ее силы связаны войной в Украине, у Москвы нет возможностей для полномасштабной войны против союзников НАТО.
Польша остается твердым союзником Украины в вопросах безопасности, однако отношения между странами в последние месяцы стали напряженнее из-за разногласий по поводу истории Второй мировой войны и конкуренции в сельском хозяйстве. Есть опасения, что Москва может попытаться усилить этот раскол.
The Telegraph также стало известно, что недавние военно-морские учения в Латвии, где ключевую роль играли ВМС и морская пехота США, были призваны напомнить Москве: любая атака на восточный фланг НАТО фактически будет атакой на американских военных.
В худшем для НАТО сценарии цель России заключалась бы в том, чтобы подорвать суверенитет Польши, показать НАТО «бумажным тигром» и добиться прекращения западной поддержки Украины — и все это без развязывания обычной войны с альянсом.
Представитель руководства Министерства обороны Польши подтвердил Onet возможность российской провокации, но отметил, что Польша уже проводила учения, призванные предупредить Москву о разрушительном ответе НАТО.
С точки зрения Москвы провокация против Польши была бы более выгодным вариантом, чем провокация против одной из стран Балтии, заявили европейские источники в сфере безопасности.
Источники Onet подчеркнули, что любая российская провокация не будет похожа на «классическую» или обычную войну, и что Москва пока не приняла окончательного решения о ее проведении.
Польша граничит с Беларусью — государством, фактически зависимым от России и контролируемым Александром Лукашенко, союзником Владимира Путина, — а также с Калининградской областью.
The Telegraph стало известно, что в ответ на любую российскую провокацию НАТО может нанести прямые удары по Калининграду. Калининград уже называл потенциальной целью командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн.
В прошлом месяце глава люфтваффе заявил The Telegraph, что Германия будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО, включая Польшу, если ей придется действовать в оборонительных целях. Он отдельно упомянул Калининград, Санкт-Петербург, где находятся ключевые военно-морские объекты, Кольский полуостров, где Москва наращивает ядерные силы, и Черное море, где базируется Черноморский флот России, как потенциальные цели в случае конфликта.