Россия моделирует высадку ВСУ в Крыму, а оккупационные власти вывозят с полуострова документы

Агенты партизанского движения «Атеш» сообщают, что администрации в Керчи и Феодосии дано распоряжение срочно вывезти с полуострова все важные документы и технику. Организация утверждает, что эта информация получена от ее агентов на местах. По данным «Атеш», сотрудникам администраций также приказано не выходить на работу 4 июля. Утверждается, что аналогичные указания получили и несколько других оккупационных органов управления в Крыму.