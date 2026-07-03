Россия моделирует высадку ВСУ в Крыму, а оккупационные власти вывозят с полуострова документы
Партизанское движение "Атеш" утверждает, что оккупационная администрация Крыма получила приказ срочно вывезти документы и технику, а в России тем временем отработали сценарий возможной высадки украинского десанта на полуостров.
Агенты партизанского движения «Атеш» сообщают, что администрации в Керчи и Феодосии дано распоряжение срочно вывезти с полуострова все важные документы и технику. Организация утверждает, что эта информация получена от ее агентов на местах. По данным «Атеш», сотрудникам администраций также приказано не выходить на работу 4 июля. Утверждается, что аналогичные указания получили и несколько других оккупационных органов управления в Крыму.
Кроме того, партизанское движение заявляет, что часть должностных лиц, имевших доступ к служебному транспорту и запасам топлива, оформила отпуск или больничный и покинула полуостров, направившись в Краснодарский край. Официальные причины такого решения не называются, однако оно было принято в момент, когда, как утверждает «Атеш», ситуация в Крыму обостряется.
По оценке партизанского движения, кризис вызван систематическими ударами Украины по объектам российской армии, логистическим центрам, транспортным маршрутам, а также объектам энергетической инфраструктуры. Утверждается, что в результате полуостров постепенно становится все более изолированным, а в Крыму возник дефицит топлива и отдельных продуктов питания.
Россия готовится к украинскому десанту
В России состоялась командно-штабная военная игра «Крымская побудка», в ходе которой был разыгран сценарий возможной высадки подразделений Вооруженных сил Украины в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на российского военного эксперта, полковника в отставке Виктора Мураховского сообщает The Insider.
По словам Мураховского, в ходе учений резервные и отставные офицеры моделировали действия обеих сторон. Условный противник использовал современные средства разведки и поражения, тогда как обороняющиеся отрабатывали отражение возможного нападения.
The Insider отмечает, что Мураховский приложил к публикации карту Крыма, на которой обозначены возможные маршруты наступления из северо-западной части Черного моря и со стороны Одессы, а также схема обороны российских войск вокруг Севастополя, Керчи и других районов полуострова.
По оценке издания, сценарий учений предусматривал не классическую десантную операцию, а современную быструю комбинированную военную операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия большой дальности и скоростных катеров.