"Скоро им негде будет бродить": в лесах Латвии сняли на видео стадо зубров

Однако значительная часть обсуждения была посвящена не самим животным, а состоянию латвийских лесов. Пользователи обратили внимание на отметки на деревьях, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о предстоящей вырубке. «Похоже, что долго они здесь не останутся — деревья уже помечены под вырубку», — написал один из пользователей.