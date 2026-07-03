"Скоро им негде будет бродить": в лесах Латвии сняли на видео стадо зубров
Редкие кадры со стадом зубров в латвийском лесу быстро разошлись по соцсетям. Пока одни восхищаются величественными животными, другие опасаются, что из-за вырубки лесов им скоро станет негде жить.
Предприятие Latvijas valsts meži (LVM) опубликовало в социальных сетях видео, на котором запечатлено стадо зубров, свободно гуляющее по лесу недалеко от Юрмалциемса. Как сообщили в LVM, ведущий мастер по лесоустройству Эдгар Штейнс во время выполнения служебных обязанностей встретил в лесу около 20 зубров. Животные спокойно двигались по своим делам и практически не обращали внимания на присутствие человека.
По словам руководителя охотничьего направления LVM Марциса Павловича, встретить зубров в дикой природе в Латвии удается нечасто. Постоянно они обитают лишь в окрестностях Папе на юго-западе страны.
Специалист подчеркивает, что зубры не являются агрессивными животными. Обычно они держатся стадами и в дневное время передвигаются редко. Если человеку довелось встретить зубров в лесу, не следует к ним приближаться — лучше сохранять спокойствие и медленно покинуть это место.
Европейский зубр считается крупнейшим наземным млекопитающим Европы. Взрослый самец может весить до 900 килограммов, однако, несмотря на внушительные размеры, эти животные преимущественно питаются травой, листьями, побегами и корой деревьев. Нападения на людей происходят крайне редко и обычно связаны с попытками приблизиться к животным или потревожить их.
Видео вызвало активное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Многие признались, что были впечатлены увиденным. «Как величественно!», «Красавцы!», «Фантастическое зрелище», — пишут комментаторы. Некоторые рассказали, что уже встречали зубров в лесах Ницского края и даже Краславского края.
Однако значительная часть обсуждения была посвящена не самим животным, а состоянию латвийских лесов. Пользователи обратили внимание на отметки на деревьях, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о предстоящей вырубке. «Похоже, что долго они здесь не останутся — деревья уже помечены под вырубку», — написал один из пользователей.
Другие выразили похожие опасения: «Надеюсь, у зубров еще долго будет где жить», «Жаль, но этот лес скоро вырубят, и им негде будет бродить», «Скоро лесов не останется — будут ходить по вырубкам и молодым посадкам».
Некоторые участники обсуждения отметили, что зубры могут приносить пользу лесным экосистемам. По их мнению, такие крупные травоядные помогают естественному обновлению леса.
Не обошлось и без шуток. Одни сравнили зубров с медведями, недавно ставшими одной из самых обсуждаемых тем в Латвии, другие предположили, что скоро животные будут «гулять по паркам Риги вместе с медведями». Некоторые признались, что не хотели бы встретить такого гиганта в лесу, хотя и восхищаются его красотой.
В комментариях также появились предположения, что зубры могли прийти в Латвию из Беловежской пущи, однако специалисты отмечают, что латвийская популяция уже существует в районе Папе, где эти животные успешно обитают в естественной среде.