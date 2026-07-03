Исследование показало, что дроны с танкеров "теневого флота" РФ шпионили за объектами НАТО

Исследователи IISS, ссылаясь на полученные ими выводы, утверждают, что организованная Россией операция длилась полтора года и была направлена на ядерные объекты в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах. Эксперты Лондонского института отмечают, что проанализировали 144 инцидента, которые произошли более чем в десятке стран начиная с конца 2024 года.