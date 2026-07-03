Странный транспорт заметили на Калнциемском шоссе: что ответили в CSDD. ВИДЕО

Однако и в CSDD не смогли дать однозначного ответа: «Не располагая информацией о конструкции транспортного средства и его технических характеристиках, невозможно точно определить его тип и, соответственно, сказать, соблюдаются ли правила, применимые к данному виду транспортного средства. Если транспортное средство на фотографии приводится в движение исключительно мускульной силой человека, то это велосипед. Если же оно дополнительно оборудовано электродвигателем, его классификация определяется параметрами двигателя. В этом случае оно может относиться к электровелосипедам (если номинальная непрерывная мощность двигателя не превышает 250 Вт и двигатель отключается при прекращении вращения педалей) либо к самоходным велосипедам (если мощность двигателя не превышает 1 кВт и он отключается при достижении скорости 25 км/ч). Если такое транспортное средство оснащено электродвигателем мощностью более 1 кВт, но не более 4 кВт, оно считается мопедом», — пояснили в CSDD.