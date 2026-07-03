Странный транспорт заметили на Калнциемском шоссе: что ответили в CSDD. ВИДЕО
Жительница Латвии заметила на Калнциемском шоссе странный транспорт без номерного знака и долго не могла понять, что это такое. Даже в CSDD сразу не смогли дать однозначный ответ.
«Что это за странное транспортное средство?» — таким вопросом задалась одна автомобилистка, заметив на Калнциемском шоссе необычное средство передвижения без номерного знака. Сначала водительница подумала, что это какой-то робот, очищающий обочину шоссе, или игрушка на дистанционном управлении. Однако, подъехав ближе, она поняла, что это нечто другое. Но что именно?
«Номерного знака нет, водителя не видно, только флажок высоко на мачте и очень быстро едет», — так женщина описала необычное транспортное средство.
Чтобы выяснить, что это за чудо техники, она воспользовалась ChatGPT. По фотографиям и видео система определила транспорт как веломобиль. Для участия в дорожном движении ему не требуется номерной знак, поскольку он классифицируется как велосипед.
Автомобилистка рассказала, что обеспокоена безопасностью водителя, поскольку веломобиль очень низкий, и в интенсивном потоке его труднее заметить. По ее мнению, передвижение на таком транспортном средстве может представлять опасность не только для его водителя, но и для других участников движения.
Портал Jauns.lv обратился в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы выяснить, что представляет собой транспортное средство на фотографии и соответствует ли его участие в дорожном движении действующим правилам.
Однако и в CSDD не смогли дать однозначного ответа: «Не располагая информацией о конструкции транспортного средства и его технических характеристиках, невозможно точно определить его тип и, соответственно, сказать, соблюдаются ли правила, применимые к данному виду транспортного средства. Если транспортное средство на фотографии приводится в движение исключительно мускульной силой человека, то это велосипед. Если же оно дополнительно оборудовано электродвигателем, его классификация определяется параметрами двигателя. В этом случае оно может относиться к электровелосипедам (если номинальная непрерывная мощность двигателя не превышает 250 Вт и двигатель отключается при прекращении вращения педалей) либо к самоходным велосипедам (если мощность двигателя не превышает 1 кВт и он отключается при достижении скорости 25 км/ч). Если такое транспортное средство оснащено электродвигателем мощностью более 1 кВт, но не более 4 кВт, оно считается мопедом», — пояснили в CSDD.