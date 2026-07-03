В Латвии подорожало электричество, но в Эстонии оно стало значительно дешевле. Почему так?

По сравнению с июнем 2025 года импорт электроэнергии в страны Балтии увеличился почти на 40%. Это связано с тем, что до 20 июня прошлого года был недоступен межгосударственный энергокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. В результате в июне этого года поставки электроэнергии из Финляндии в страны Балтии оказались на 86% выше, чем годом ранее.