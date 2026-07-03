В Латвии подорожало электричество, но в Эстонии оно стало значительно дешевле. Почему так?
В июне средняя цена электроэнергии в странах Балтии достигла 83,45 евро за мегаватт-час, что на 11,52% больше, чем в мае. Аналогичный рост цен наблюдался и в других странах Европы, главным образом из-за волны жары и увеличения потребления электроэнергии для охлаждения помещений.
Исключением стала Финляндия, где стоимость электроэнергии снизилась. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии, подготовленном АО Augstsprieguma tīkls (AST).
В странах Балтии цены выросли на фоне снижения выработки электроэнергии ветровыми электростанциями и общего сокращения объёмов генерации в регионе. Дополнительное влияние в конце месяца оказала жара в Европе, которая увеличила спрос на электроэнергию и способствовала росту цен во многих странах.
В Латвии средняя цена электроэнергии в июне составила 92,23 евро за мегаватт-час, что на 12,29% больше, чем месяцем ранее. В Литве цена выросла на 14% — до 93,71 евро за мегаватт-час, а в Эстонии — на 7,1%, до 64,40 евро за мегаватт-час.
Разница в ценах между странами Балтии объясняется сокращением производства электроэнергии практически всеми видами генерации, за исключением солнечных электростанций. В результате увеличился импорт электроэнергии в утренние, вечерние и ночные часы. Эстония смогла компенсировать дефицит за счёт значительно более дешёвого импорта из Финляндии, тогда как Латвия и Литва были вынуждены закупать более дорогую электроэнергию из Польши и Швеции.
Общий импорт электроэнергии из стран Европейского союза в Балтию продолжил расти. В июне он увеличился на 15,4% по сравнению с маем. Импорт из Польши вырос на 19,1%, из Финляндии — на 6,9%, а из Швеции — сразу на 41,3%.
По сравнению с июнем 2025 года импорт электроэнергии в страны Балтии увеличился почти на 40%. Это связано с тем, что до 20 июня прошлого года был недоступен межгосударственный энергокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. В результате в июне этого года поставки электроэнергии из Финляндии в страны Балтии оказались на 86% выше, чем годом ранее.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в энергетике произошло историческое событие, которое повлияло на стоимость электричества в Латвии.