На концерт Prāta Vētra в Лиепае пустят дополнительные поезда: когда отправятся и где будут остановки
Чтобы зрители могли удобно добраться на концерт группы Prāta Vētra в Лиепае и вернуться домой уже ночью после его окончания, 18 и 19 июля Vivi назначит дополнительные поезда. 18 июля Prāta Vētra завершит «Тур первого дня» на лиепайском стадионе Daugava.
Билеты на дополнительные рейсы будут доступны в ограниченном количестве — места предусмотрены для 420 пассажиров. Билеты на поезд в Лиепаю можно будет купить в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv с 9 июля, а на поезд обратно в Ригу — с 10 июля.
Дополнительный поезд из Риги отправится 18 июля в 13:55 и прибудет в Лиепаю в 17:11. Обратно поезд отправится из Лиепаи в ночь на 19 июля в 1:10 и прибудет в Ригу в 4:18.
Вход на территорию концерта будет открыт с 18:00, а завершение концерта ожидается незадолго до полуночи. По данным Vivi, у пассажиров будет достаточно времени, чтобы спокойно добраться до стадиона и после концерта вернуться на поезд. От железнодорожной станции Лиепаи до стадиона Daugava можно доехать на трамвае или дойти пешком примерно за 40 минут.
Как и обычные рейсы в Лиепаю, дополнительный поезд будет останавливаться в Торнякалнсе, Олайне, Елгаве, Добеле, Биксты, Салдусе и Скрунде. Оба рейса будут выполняться дизельным поездом из шести вагонов.
Актуальное расписание, включая дополнительные рейсы, опубликовано на сайте Vivi и в мобильном приложении. По вопросам расписания, покупки билетов и поездок можно обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
В Vivi также напоминают о безопасности: у кондукторов на форме закреплены камеры, которые при необходимости позволяют связаться с ответственными службами. В ночном поезде из Лиепаи в Ригу дополнительно будут присутствовать сотрудники охраны.
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