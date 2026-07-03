На концерт Prāta Vētra в Лиепае пустят дополнительные поезда: когда отправятся и где будут остановки

Вход на территорию концерта будет открыт с 18:00, а завершение концерта ожидается незадолго до полуночи. По данным Vivi, у пассажиров будет достаточно времени, чтобы спокойно добраться до стадиона и после концерта вернуться на поезд. От железнодорожной станции Лиепаи до стадиона Daugava можно доехать на трамвае или дойти пешком примерно за 40 минут.