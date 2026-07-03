Латвийская спецслужба назвала возможную причину закрытия Россией железнодорожных пунктов пропуска
Российское решение закрыть часть железнодорожных пунктов пропуска может быть не столько политическим жестом, сколько признаком внутренних проблем.
Бюро по защите Сатверсме (SAB) располагает информацией, что одной из существенных причин решения России с 1 июля закрыть несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Латвией, Эстонией и Финляндией являются экономические проблемы России.
В латвийской спецслужбе обратили внимание, что российские предприятия, в том числе государственная железнодорожная компания РЖД, сталкиваются с финансовыми трудностями, которые обострились после начала войны России против Украины.
В этом контексте решение России закрыть железнодорожные пограничные переходы мотивировано практическими соображениями и дает РЖД основание сокращать расходы, связанные с содержанием транспортных коридоров, указали в спецслужбе.
По оценке SAB, оптимизация различных невоенных расходов для покрытия постоянно растущих затрат на войну в Украине становится важной внутренней проблемой России и затрагивает все больше отраслей экономики, в том числе железнодорожный сектор.
В то же время не исключено, что Россия может использовать решение о закрытии нескольких железнодорожных пунктов пропуска и для усиления информационных атак против стран Балтии. Однако, по оценке SAB, такие действия в целом были бы малоэффективными и краткосрочными.
Поскольку Россия решила закрыть малоиспользуемые железнодорожные коридоры, это не наносит Латвии значительного экономического ущерба, заключили в SAB.
Как сообщал Otkrito.lv, распоряжение правительства России предусматривает с 1 июля 2026 года временно приостановить перемещение людей, транспортных средств, товаров и грузов через отдельные железнодорожные пункты пропуска на участках государственной границы РФ согласно перечню в приложении. Больше всего пунктов пропуска закрыто на границе с Финляндией.
Железнодорожное движение полностью остановлено также через пункт пропуска Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также через пункт пропуска Пыталово на границе с Латвией. Пыталовский пункт находится на железнодорожной линии Резекне — Карсава — Пыталово, которая соединяет Латвию с Псковской областью России.
При этом фактически движение остановлено только через пункты Печоры-Псковские и Пыталово, поскольку граница России с Финляндией уже ранее была полностью закрыта на основании решения Хельсинки. Причины закрытия пунктов пропуска в российском распоряжении не указаны.