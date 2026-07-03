Новый центр для людей с деменцией может открыться в Иманте уже следующей весной

Общество быстро стареет, и с возрастом растет распространенность деменции. Это создает все большую нагрузку как для самих людей с деменцией, так и для их семей и системы социального ухода. По статистике, в Латвии в последние годы ежегодно регистрируют более 4000 случаев деменции. В центрах социального ухода Рижского самоуправления деменция также становится все более частой причиной необходимости ухода. Сейчас у 58% людей, стоящих в очереди в пансионаты, есть деменция.