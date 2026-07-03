Новый центр для людей с деменцией может открыться в Иманте уже следующей весной
Рижский департамент благосостояния планирует подать заявку на проект и получить 300 000 евро финансирования от Фонда интеграции общества для реализации социально-инновационного проекта при поддержке ЕС. В его рамках в Иманте планируется создать центр поддержки, технологий и компетенций для людей с деменцией, их близких, а также специалистов.
Хотя в Риге доступны разные социальные услуги, людям с деменцией и их родственникам по-прежнему не хватает своевременной, скоординированной поддержки и практической информации. Из-за этого семьи часто чувствуют себя перегруженными и уставшими, а многие люди с нарушениями памяти и мышления не получают помощь достаточно рано, чтобы дольше сохранять самостоятельность в повседневной жизни.
Цель проекта — создать новый центр поддержки, где можно будет получить консультации и профессиональную помощь, освоить полезные навыки и познакомиться с современными технологиями.
«Наша цель — создать в Риге современный центр поддержки, технологий и компетенций. Это будет важный ресурс не только для рижан, но и для семей со всей Латвии, давая возможность получить знания, практическую помощь и познакомиться с новейшими решениями, которые улучшают качество жизни», — говорит председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесе Андерсоне.
Общество быстро стареет, и с возрастом растет распространенность деменции. Это создает все большую нагрузку как для самих людей с деменцией, так и для их семей и системы социального ухода. По статистике, в Латвии в последние годы ежегодно регистрируют более 4000 случаев деменции. В центрах социального ухода Рижского самоуправления деменция также становится все более частой причиной необходимости ухода. Сейчас у 58% людей, стоящих в очереди в пансионаты, есть деменция.
В рамках проекта в Иманте создадут общественный и компетенционный центр, который объединит образовательные, консультационные, уходовые и демонстрационные функции. Помещения оборудуют как жилье и дневной центр, приближенные к реальной жизненной среде, где можно будет на практике познакомиться с разными технологическими решениями и способами адаптации среды.
За два года в мероприятиях проекта планируется задействовать не менее 400 человек пенсионного возраста, в том числе людей с деменцией. Дополнительные целевые группы — специалисты социальной и медицинской сферы, члены семей и неформальные опекуны, всего 200 человек.
После адаптации помещений и установки необходимого оборудования центр может начать работу уже весной следующего года. Непрерывность работы центра будет обеспечена и после завершения проекта: развитие и содержание услуги планируется еще как минимум на пять лет.
Общая стоимость проекта составляет 300 000 евро. Его полностью финансирует Фонд интеграции общества в рамках программы политики сплочения Европейского союза на 2021-2027 годы, мероприятия «Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг, основанных на участии общества».