Почти всю Латвию накроют дожди: синоптики предупреждают о грозах

Днем небо затянут облака, лишь местами оно будет проясняться. Почти по всей стране облака принесут дождь, местами также ожидаются грозы, возможны и сильные ливни. На востоке страны будет преобладать слабый южный ветер, а на западе — слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, там порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха повысится до +17…+22 градусов.