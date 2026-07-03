В Латвию идут дожди и грозы, на западе усилится ветер.
В Латвии
Сегодня 08:41
Почти всю Латвию накроют дожди: синоптики предупреждают о грозах
Лето снова покажет характер: почти всю Латвию накроют дожди, местами прогремят грозы и пройдут сильные ливни, а на западе страны ветер усилится до 17 м/с.
Днем небо затянут облака, лишь местами оно будет проясняться. Почти по всей стране облака принесут дождь, местами также ожидаются грозы, возможны и сильные ливни. На востоке страны будет преобладать слабый южный ветер, а на западе — слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, там порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха повысится до +17…+22 градусов.
В Риге также ожидается преимущественно облачная погода, лишь временами небо будет проясняться, и периодически пройдет дождь. Во второй половине дня возможна гроза. Будет дуть слабый южный ветер, а столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов.