Не прячьте ваши денежки: в Латвии резко выросло число инвесторов, особенно среди молодежи

Экономисты Банка Латвии Андрей Семенов и Марцис Рисбергс отмечают, что вложения населения в ценные бумаги растут, так как увеличивается их рыночная стоимость. Кроме того, сами домохозяйства инвестируют дополнительные средства. Например, в 2025 году прирост вложений жителей составил две трети от общего объема сделок, в то время как изменения рыночной стоимости и валютных курсов - одну треть. По словам экономистов, на рост инвестиций домохозяйств, скорее всего, повлияло множество факторов: растущая инфляция и повышение процентных ставок, более доступная информация о вложениях и финансовых инструментах, развитие искусственного интеллекта, у которого можно спросить совета, а также эмиссии акций и облигаций местных предприятий, которые кажутся более близкими и контролируемыми.