Не прячьте ваши денежки: в Латвии резко выросло число инвесторов, особенно среди молодежи
Жители Латвии все чаще отказываются хранить деньги только на банковских депозитах. За последние пять лет объем их инвестиций вырос более чем втрое, а средний возраст инвесторов заметно снизился.
В последние годы жители Латвии инвестируют на финансовых рынках все больше средств. В начале 2020 года вложения составляли 745 млн евро, а в начале этого года - уже 2,5 млрд евро, свидетельствуют данные Банка Латвии. В целом вложения латвийцев в различные финансовые инструменты в начале этого года достигли объема, сопоставимого с 24% вкладов домохозяйств в коммерческих банках, сообщает Diena.
Экономисты Банка Латвии Андрей Семенов и Марцис Рисбергс отмечают, что вложения населения в ценные бумаги растут, так как увеличивается их рыночная стоимость. Кроме того, сами домохозяйства инвестируют дополнительные средства. Например, в 2025 году прирост вложений жителей составил две трети от общего объема сделок, в то время как изменения рыночной стоимости и валютных курсов - одну треть. По словам экономистов, на рост инвестиций домохозяйств, скорее всего, повлияло множество факторов: растущая инфляция и повышение процентных ставок, более доступная информация о вложениях и финансовых инструментах, развитие искусственного интеллекта, у которого можно спросить совета, а также эмиссии акций и облигаций местных предприятий, которые кажутся более близкими и контролируемыми.
В целом экономисты позитивно оценивают эту тенденцию, поскольку это альтернатива банковским вкладам с большей отдачей, хотя и с более высоким риском.
К тому же люди все чаще инвестируют в акции и облигации латвийских предприятий, что постепенно раскачивает местный рынок капитала. Число инвесторов Swedbank в Латвии за последние пять лет выросло в пять раз, и темп прироста оказался более стремительным, чем в соседних странах.
Особенно резко возросла активность молодых инвесторов - средний возраст инвестора снизился с 47 до 38 лет. В последний год рывок в росте количества инвесторов банка произошел благодаря именно микроинвестициям - округлению покупок по картам, когда деньги направляются в специальный фонд. Эту функцию используют примерно 22 тысячи клиентов банка. Для 60% клиентов банка это было первое вложение, что означает появление более десяти тысяч новых инвесторов.