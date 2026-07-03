"За 4 года многие так и не выучили язык": эксперт рассказала о проблемах украинских детей в Латвии

Эксперт привела и собственный пример адаптации после переезда в Латвию. «Иногда детям кажется, что они хуже других не потому, что они менее способные, а потому, что существует языковой барьер. Так было и со мной. Мне было трудно не потому, что я не знала математику, а потому, что я не понимала условие задачи. Я могла решить задачу, но не могла понять, что от меня требуется».