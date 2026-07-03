"Это катастрофа!" Решение Испании ставит под угрозу весь ЕС, включая Латвию
Решение Испании легализовать 1,3 миллиона нелегальных мигрантов вызвало резкую критику в Европарламенте. Некоторые депутаты считают, что это создаст угрозу для всей Шенгенской зоны, включая Латвию.
Поскольку после получения законного статуса мигранты смогут свободно передвигаться по территории Шенгенского соглашения, некоторые политики предупреждают о возможных рисках для безопасности. В Европарламенте все чаще звучат заявления о том, что нелегальная миграция может быть связана с ростом преступности, включая деятельность организованных преступных группировок.
По словам депутата Европарламента от Словакии Милана Мазурека, решение Испании вызывает серьезные вопросы. «Мы ничего о них не знаем. Не знаем их криминального прошлого. Не знаем, представляют ли они угрозу безопасности. Если хотя бы 1% из них окажется опасным — это станет катастрофой для Европейского союза. Испанию следует исключить из Шенгенской зоны. Другого способа защитить себя я не вижу. Но боюсь, что Испанию не накажут, потому что Европейская комиссия беззуба».
Латвийские депутаты Европарламента также резко раскритиковали инициативу испанских властей. Вилис Криштопанс назвал происходящее катастрофой.
«На мой взгляд, это катастрофа! Премьер-министр Испании Педро Санчес хочет легализовать их всех, чтобы они стали его потенциальными избирателями. Легализовать в Европейском союзе миллион людей неизвестного происхождения, разных культур и вероисповеданий, среди которых часть потенциально может быть преступниками, — это означает, что кто-то из них попадет и в Латвию. Это большая беда для нормальных семей и трудолюбивых людей».
Евродепутат Инесе Вайдере также считает решение ошибочным. «Это очень неправильный и опасный шаг. Если такие страны, как Испания, хотят проводить легализацию, то им следовало бы компенсировать последствия другим государствам, потому что это может повлиять на их социальные системы и работу правоохранительных органов. Европе нужна гораздо более жесткая миграционная политика и более строгие правила для тех, кто незаконно пересекает границу».
По мнению депутата Европарламента Рихарда Колса, действия испанского правительства ставят под угрозу всю систему свободного передвижения внутри ЕС.
«Это не просто саботаж миграционной политики, но и угроза всей Шенгенской зоне. Если бы я представлял соседнюю Францию, я бы восстановил пограничный контроль. Говорить, что это касается только Испании, — фарс. Я в это не верю».
В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес защищает принятое решение, утверждая, что оно необходимо для экономики страны. «Без иммиграции Испания в течение следующих 50 лет потеряла бы 22% своего валового внутреннего продукта. С точки зрения бизнеса и рынка труда это означало бы, например, закрытие 90 тысяч баров. Ответственная политика начинается не тогда, когда люди уже прибыли. Поэтому мы будем реализовывать стратегию трудовой мобильности».
Испанские власти также обещают организовать языковые курсы и программы интеграции для мигрантов. Однако критики инициативы утверждают, что опыт ряда европейских стран показывает: подобные программы далеко не всегда оказываются успешными.
Милан Мазурек заявил, что последствия массовой миграции уже ощущаются в некоторых государствах Европы.
«Люди больше не чувствуют себя в безопасности, особенно женщины. Мигранты создали районы, куда даже полицейские боятся заходить. Мы видим последствия — рост преступности, нападения, убийства и изнасилования. Об этом нужно говорить открыто».
Согласно новым правилам, претендовать на легализацию смогут только те мигранты, которые смогут подтвердить отсутствие судимостей и доказать, что до 1 января этого года непрерывно проживали в Испании не менее пяти месяцев.