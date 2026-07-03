"Это катастрофа!" Решение Испании ставит под угрозу весь ЕС, включая Латвию

По словам депутата Европарламента от Словакии Милана Мазурека, решение Испании вызывает серьезные вопросы. «Мы ничего о них не знаем. Не знаем их криминального прошлого. Не знаем, представляют ли они угрозу безопасности. Если хотя бы 1% из них окажется опасным — это станет катастрофой для Европейского союза. Испанию следует исключить из Шенгенской зоны. Другого способа защитить себя я не вижу. Но боюсь, что Испанию не накажут, потому что Европейская комиссия беззуба».