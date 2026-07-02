Эксперт: цифровые направления в Латвии заблокировали свободу выбора пациентов

По ее словам, если пациент записался на обследование в одно учреждение, это учреждение «блокирует» э-направление. Если позже человек находит более раннее время в другой клинике, он не может сам разблокировать направление или перенести запись. Для этого приходится снова звонить в первое учреждение, отменять запись, просить разблокировать направление, а затем звонить во второе учреждение и надеяться, что свободное время еще осталось, сообщает LSM.lv.