Эксперт: цифровые направления в Латвии заблокировали свободу выбора пациентов
Новая система э-направлений, по которой с одним направлением можно записаться только в одно лечебное учреждение, в целом задумана правильно, однако на практике работает неудобно для пациентов. На проблему обратила внимание эксперт по правам пациентов Солвита Олсена.
По ее словам, если пациент записался на обследование в одно учреждение, это учреждение «блокирует» э-направление. Если позже человек находит более раннее время в другой клинике, он не может сам разблокировать направление или перенести запись. Для этого приходится снова звонить в первое учреждение, отменять запись, просить разблокировать направление, а затем звонить во второе учреждение и надеяться, что свободное время еще осталось, сообщает LSM.lv.
Олсена считает, что цифровой инструмент должен позволять пациенту самому управлять записью: отменять ее, менять учреждение и выбирать более удобное время без лишних звонков. По ее мнению, сейчас e-veselība автоматизировала только часть процесса, но не решило проблему доступа к услугам.
В Латвийском центре цифрового здоровья пояснили, что если до визита остается больше пяти дней, новое лечебное учреждение теоретически может само перенять запись в системе, и пациенту не нужно звонить в прежнее учреждение. Но если до визита остается меньше пяти дней или пациент находится в «листе ожидания», прежнюю запись все равно нужно отменять через первоначальное учреждение.
С осени планируется внедрить единую э-запись, где пациенты смогут видеть доступные времена в календаре, сами записываться, менять статус записи или отменять визит.
Принцип «одно направление — одна запись» ввели для того, чтобы сократить искусственные очереди: раньше пациенты могли с одним направлением записываться сразу в несколько мест, а после получения услуги не отменяли лишние записи. По данным системы, каждый пятый неиспользованный визит не отменяется.